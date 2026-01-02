پخش زنده
اتشنشان "مقبلی" پس از بستری شدن در شرایط بحرانی به دنبال حادثه تأسفبار عملیات امداد و نجات در تأسیسات فاضلاب شهری، اکنون پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،خبر مصدومیت این آتشنشان کرمانی، که در گیر و دار عملیات نجات، خود در کمای حادثه فرو رفت و ضریب هوشیاریاش سایهای از نگرانی بر دلها افکند، قصهای شد از جنس ایثار و تعلیق .
وحید مقبلی که در ابتدا با کاهش شدید سطح هوشیاری پایین در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان بود، امروز دوشنبه 8 دیماه از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور ترخیص شد.
وضعیت جسمانی این آتشنشان در حال تثبیت است و وی برای گذراندن دوره نقاهت به منزل بازگشت.