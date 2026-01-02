فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال رده بندی گلزنان ملی و باشگاهی بین المللی جهان را در سال ۲۰۲۵ منتشر کرد و ستاره ملی پوش نروژی برترین گلزن سال معرفی شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فهرست ۱۳ گلزن برتر به این شرح معرفی شدند:

۱- ارلینگ هالند از نروژ - تیم منچسترسیتی انگلیس ۲۹ گل (۱۷ گل ملی و ۱۲ گل باشگاهی بین المللی)

۲- هری کین از انگلیس - تیم بایرن مونیخ آلمان ۲۳ گل (۹ گل ملی و ۱۴ گل باشگاهی بین المللی)

۳- کیلیان امباپه از فرانسه - تیم رئال مادرید اسپانیا ۲۲ گل (۷ گل ملی و ۱۵ گل باشگاهی بین المللی)

۴-ویکتور اوسیمن از نیجریه - تیم گالاتاسرای ترکیه ۱۸ گل (۹ گل ملی و ۹ گل باشگاهی بین المللی)

۵- لائوتارو مارتینس از ایتالیا - تیم اینتر ایتالیا ۱۸ گل (۴ گل ملی و ۱۴ گل بین المللی باشگاهی)

۶- سرهو گیراسی از گینه - تیم بوروسیل دورتموند آلمان ۱۵ گل (یک گل ملی و ۱۴ گل بین المللی باشگاهی)

۷-اسماعیل دیاس از پاناما - تیم اونیورسیداد کاتولیکا اکوادور و لئون مکزیک ۱۴ گل (۸ گل ملی و ۶ گل باشگاهی بین المللی)

۸- ریاض محرز از الجزایر - تیم الاهلی عربستان ۱۴ گل (۵ گل ملی و ۹ گل باشگاهی بین المللی)

۹-استه وائو از برزیل - تیم‌های پالمیراس برزیل و چلسی انگلیس ۱۳ گل (۵ گل ملی و ۸ گل باشگاهی بین المللی)

۱۰- میکل اوریاسابال از اسپانیا - تیم رئال سوسیداد اسپانیا ۱۲ گل (۹ گل ملی و ۳ گل باشگاهی بین المللی)

۱۱-کریس رونالدو از پرتغال - تیم النصر عربستان ۱۲ گل (۸ گل ملی و ۴ گل باشگاهی بین المللی)

...

۱۳- عثمان دمبله از فرانسه - تیم پاری سن ژرمن فرانسه ۱۲ گل (یک گل ملی و ۱۱ گل باشگاهی بین المللی)

...

۴۲- لیونل مسی از آرژانتین - تیم اینترمیامی آمریکا ۹ گل (۳ گل ملی و ۶ گل باشگاهی بین المللی)

...

۵۲- امیر حسین حسین زاده از ایران - تیم تراکتور تبریز ۸ گل (۵ گل ملی و ۳ گل باشگاهی بین المللی)

- در سال ۲۰۲۴ سفیان رحیمی از مغرب و تیم العین امارات با ۲۰ گل (۴ گل ملی + ۱۶ گل باشگاهی بین المللی) اول شد و ایوب الکعبی از مغرب و تیم المپیاکوس یونان با ۱۹ گل (۴ گل ملی + ۱۵ گل باشگاهی بین المللی) در رده دوم و ارلینگ هالند از نروژ و تیم منچسترسیتی انگلیس با ۱۷ گل (۱۱ گل ملی + ۶ گل باشگاهی بین المللی) در رده سوم قرار گرفتند.

- این انتخاب از سال ۱۹۹۱ صورت می‌گیرد و قبلا در سال ۱۹۹۶ علی دایی از ایران و عضو تیم‌های پرسپولیس ایران و السد قطر با ۲۲ گل برترین گلزن شناخته شد، در سال ۱۹۹۷ کریم باقری از ایران و عضو تیم‌های پرسپولیس ایران و آرمینیا بیله فلد آلمان با ۲۰ گل در رده دوم قرار گرفت و در سال ۲۰۰۰ دایی که در تیم هرتابرلین آلمان عضویت داشت با ۲۰ گل سوم و در سال ۲۰۰۴ بازهم علی دایی که در تیم صباباتری ایران عضویت داشت با ۱۷ گل در رده نخست قرار گرفت. طارمی سومین بازیکن ایرانی است که در بین گلزنان برتر ملی و بین المللی باشگاهی جهان قرار می‌گیرد و برای پنجمین بار یک بازیکن ایرانی در میان ۳ گلزن برتر در این بخش قرار گرفته است.

- در فهرست برترین گلزنان ملی و باشگاهی بین المللی، کریس رونالدو پرتغالی با ۵ بار قرار گرفتن در صدر رکورد دار است و لیونل مسی از آرژانتین با ۳ بار برنده شدن این جایزه در رده دوم و علی دایی از ایران، روملو لوکاکو از بلژیک و روبرت لواندوفسکی از لهستان با ۲ بار برنده شدن در رده سوم مشترک قرار دارند.