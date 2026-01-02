​​​به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم علیپور افزود: در این جشنواره هنرمندانی از استان‌های فارس، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد (به میزبانی یاسوج) حضور داشتند که در مجموع ۱۶ اثر نمایشی به مرحله رقابت نهایی راه یافتند.

به گفته علیپور، این آثار شامل:​۷ نمایش در بخش بزرگسال و صحنه‌ای، ​۵ نمایش در بخش خیابانی و ​۴ نمایش در بخش کودک و نوجوان بوده‌ است.

کشاورز مدیرکل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جزئیات داوری‌ها بیان کرد: در مجموع ۸۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در مرحله نخست (بازخوانی) توسط دو داور ملی و یک داور استانی بررسی شدند.

​وی تصریح کرد: پس از این مرحله، ۳۳ اثر به مرحله بازبینی راه یافتند که با نظارت سه داور دیگر، در نهایت ۱۶ اثر برتر برای رقابت در مرحله نهایی انتخاب شدند.

​مدیرکل بهزیستی استان با تاکید بر اهمیت این رویداد هنری گفت: برگزیدگان این دوره از جشنواره به بخش فراگیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد.

​کشاورز در پایان به اهداف والای این جشنواره اشاره کرد و افزود:هدف اصلی ما به تصویر کشیدن توانمندی‌های خیره‌کننده افراد دارای معلولیت، پرداختن به مسائل و چالش‌های اجتماعی این قشر و همچنین توجه به ادبیات بومی و فرهنگ منطقه‌ای است.