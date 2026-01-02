پخش زنده
امروز: -
دبیر اجرایی این جشنواره گفت: فرایند اجرایی این دوره از پنجم آبان ماه آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم علیپور افزود: در این جشنواره هنرمندانی از استانهای فارس، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد (به میزبانی یاسوج) حضور داشتند که در مجموع ۱۶ اثر نمایشی به مرحله رقابت نهایی راه یافتند.
به گفته علیپور، این آثار شامل:۷ نمایش در بخش بزرگسال و صحنهای، ۵ نمایش در بخش خیابانی و ۴ نمایش در بخش کودک و نوجوان بوده است.
کشاورز مدیرکل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جزئیات داوریها بیان کرد: در مجموع ۸۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در مرحله نخست (بازخوانی) توسط دو داور ملی و یک داور استانی بررسی شدند.
وی تصریح کرد: پس از این مرحله، ۳۳ اثر به مرحله بازبینی راه یافتند که با نظارت سه داور دیگر، در نهایت ۱۶ اثر برتر برای رقابت در مرحله نهایی انتخاب شدند.
مدیرکل بهزیستی استان با تاکید بر اهمیت این رویداد هنری گفت: برگزیدگان این دوره از جشنواره به بخش فراگیر جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد.
کشاورز در پایان به اهداف والای این جشنواره اشاره کرد و افزود:هدف اصلی ما به تصویر کشیدن توانمندیهای خیرهکننده افراد دارای معلولیت، پرداختن به مسائل و چالشهای اجتماعی این قشر و همچنین توجه به ادبیات بومی و فرهنگ منطقهای است.