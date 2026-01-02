پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس اورژانس کشور با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان آمبولانس، تقویت نیروی انسانی و ارتقاء زیرساختهای ارتباطی گفت: جنوب کرمان به دلیل گستردگی جغرافیایی و شرایط خاص اقلیمی نیازمند توجه ویژه ملی است.
دکتر جعفر میعادفر در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و پرسنل اورژانس پیشبیمارستانی این شهرستان اظهار کرد: با وجود تلاشهای گسترده در حوزه فوریتهای پزشکی، کشور همچنان حادثهخیز است و پرسنل اورژانس در همه نقاط حضور فعال دارند.
وی افزود: سازمان اورژانس کشور با ۳۴۰۰ پایگاه و حدود ۳۰ هزار نیروی انسانی فعالیت میکند. اما فرسودگی ناوگان یکی از مشکلات اساسی است به طوری که حدود ۳۰۰۰ دستگاه آمبولانس فرسوده داریم که تعمیر آنها مقرون به صرفه نیست.
رئیس اورژانس کشور از برنامه نوسازی ۵۰ درصد ناوگان خبر داد و گفت: ۲۰۰۰ دستگاه آمبولانس از طریق قرارداد با سازمان بهداشت جهانی تأمین میشود. بخشی با مشارکت خیران و ۳۰۰ دستگاه نیز توسط استانهای مرزی فراهم خواهد شد.
میعادفر با اشاره به مشکلات مالی و ارزی افزود: با وجود این محدودیتها با جدیت به دنبال بهبود وضعیت ناوگان و رسیدن به شرایط مطلوب هستیم.
وی در حوزه نیروی انسانی گفت: با اجرای طرح سختی کار، جذب ۵۵۰۰ نفر نیروی جدید در دستور کار قرار دارد و بومیسازی رشته فوریتهای پزشکی به صورت ۱۰۰ درصدی دنبال میشود.
رئیس اورژانس کشور در پایان سخنانش از فعالیت ۳۳ پایگاه اورژانس بانوان در کشور و نقش مؤثر بانوان فارغالتحصیل در این حوزه خبر داد.
گستردگی جغرافیایی جنوب کرمان ارائه خدمات فوریتهای پزشکی را با چالش روبهرو کرده است.