مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی ابراز امیدواری کرد، شرایط لازم برای پایداری و بهبود وضعیت جمعیت میشمرغ در بوکان فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی در بازدید از از محل زمستانگذرانی گونه میشمرغ در شهرستان بوکان از نزدیک در جریان وضعیت این گونه در معرض خطر انقراض قرار گرفت.
حجت جباری، در این بازدید با اشاره به اهمیت زیستگاههای شهرستان بوکان در حفاظت از میشمرغ افزود: درحال حاضر بخش قابل توجهی ازجمعیت این گونه ارزشمند کشور در زیستگاههای این شهرستان حضور دارد و حفاظت مؤثر از آن نیازمند برنامهریزی، پایش مستمر و تقویت اقدامات حفاظتی است.
جباری تصریح کرد: در همین راستا، اعتبارات لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای برنامههای حفاظتی اختصاص یافته و ادارهکل نیز اقدامات لازم از جمله تقویت حفاظت فیزیکی، بهکارگیری نیروهای یگان حفاظت و راهاندازی مرکز تکثیر و تحقیقات میشمرغ را در دستور کار قرار داده است.
وی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات و همکاری مجموعه عوامل اجرایی، شرایط لازم برای پایداری و بهبود وضعیت جمعیت میشمرغ در سالهای آینده فراهم شود.
حجت جباری بههمراه علیرضا سیدقریشی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی، با حضور در زیستگاههای زمستانگذرانی میشمرغ، از نزدیک در جریان وضعیت این گونه در معرض خطر انقراض قرارگرفت.