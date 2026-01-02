معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا:
حجم معوقات، جرائم دیرکرد تحویل را افزایش داده است
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: اولویت ما تامین و تحویل به موقع خودروهای معوق به مشتریان است.
مهدی آقاطاهریان در مصاحبه با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، با اشاره به حجم معوقات سایپا، افزود: ما طبق مصوبه هیئت وزیران موظف هستیم تا زمان تحویل جرائم تاخیر را محاسبه کرده و به مشتریان پرداخت کنیم.
وی گفت: با توجه به حجم تعهدات معوقی که وجود دارد اولویت اول این گروه خودروساز تامین و تحویل به موقع خودروهای معوق به مشتریان است.
آقا طاهریان ادامه داد: با توجه به این شرایط تاخیری در پرداخت جرائم دیرکرد بوجود آمده است و همکاران ما در واحد مالی در حال مذاکره با بانکها برای دریافت تسهیلات هستند تا بتوانند این بدهی که به مشتریان داریم را در اسرع وقت به حد قابل قبولی برسانند.
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا همچنین از مشتریان بابت تاخیر در تحویل خودروها عذرخواهی کرد.
یادآور میشود؛ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود پرونده خودروسازانی که تعدد شکایت در جرائم دیرکرد تحویل دارند بصورت ویژه بررسی خواهد شد و مشتریان میتوانند علاوه بر ثبت شکایت در ادارات صمت استانو سازمان حمایت، از مراجع قضایی هم موضوع را پیگیری کنند.