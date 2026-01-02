رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، از بارش پراکنده برف و باران طی فردا و پس‌فردا در اغلب نقاط کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صادق ضیائیان در این باره اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز (۱۲ دی‌ماه) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، کرمانشاه، همدان، شمال لرستان، قزوین، ارتفاعات البرز مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان و بخش‌هایی از خراسان شمالی، بارش برف و باران همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: شنبه (۱۳ دی‌ماه) در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، لرستان، مرکزی، قم، تهران، البرز، قزوین و ارتفاعات زاگرس مرکزی، بارش پراکنده برف و باران ادامه خواهد داشت و یکشنبه (۱۴ دی‌ماه) در برخی از مناطق خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، شمال سیستان و بلوچستان و ارتفاعات کرمان بارندگی رخ می‌دهد و در سایر نقاط کشور، پدیده خاصی نخواهیم داشت.

بنابر اعلام رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، از روز دوشنبه تا اواخر هفته، شاهد جوی آرام و پایدار در اغلب مناطق کشور خواهیم بود که در شهر‌های پر جمعیت و صنعتی سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت خواهد شد.

ضیائیان با بیان اینکه از روز یکشنبه تا اواخر هفته در نوار شمالی کشور افزایش محسوس دما رخ خواهد داد، گفت: طی دو روز آینده دریای خزر و اواخر وقت شنبه و روز یکشنبه، خلیج فارس مواج و متلاطم است.

رییس مرکز ملی پیش‌بینی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۳ دی‌ماه) نیمه ابری تا ابری گاهی بارش پراکنده و وزش باد به تدریج و کاهش ابر با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۷ درجه سانتیگراد و طی روز یکشنبه (۱۴ دی‌ماه) صاف تا کمی ابری همراه با غبار رقیق گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱- و حداکثر دمای ۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: ایسنا