در پی انفجار کپسول گاز در یکی از محله‌های شهر اراک، ۳ نفر دچار سوختگی و صدمه بدنی شدند که بلافاصله تحت اقدامات فوریت پزشکی به مرکز درمانی انتقال یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ طی اعلام گزارش تلفنی در ساعت ۱۴:۳۷ دیروز مبنی بر انفجار کپسول گاز به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی، تیم‌های فوریت پزشکی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه سه مرد بدلیل انفجار کپسول گاز مایع دچار سوختگی شدند، که هر سه مصدوم پس از دریافت اقدامات تخصصی اورژانس، جهت ادامه درمان به اورژانس سوختگی مجتمع درمانی امیرالمؤمنین (ع) اراک منتقل شدند.