امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

عاشقانه‌های ارکستر ملی برای زمستان

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۲- ۰۹:۵۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
در مدار قدرت
در مدار قدرت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
خبرهای مرتبط

اجرای تازه‌ترین قطعه ارکستر موسیقی ملی ایران

آغاز زمستانی اجراهای ارکستر موسیقی ملی ایران

صدای وطن در تالار وحدت

نمایشگاه ساز‌های موسیقی جاده ابریشم

راه اندازی ارکستر ساز‌های ایرانی برای پاسداشت موسیقی ملی

ارکستر ملی در زمستان عاشق‌تر خواند

ارکستر ملی با تکیه بر موسیقی اصیل ایرانی، جوانان را جذب می‌کند

برچسب ها: ارکستر ملی ، موسیقی ، هنر ، تالار وحدت
 