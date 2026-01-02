به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان استانی و شهرستانی، نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی و همچنین سردار خادم‌الشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

سردار خادم‌الشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا، با ارائه تصویری از دوران حضور گروه تروریستی داعش در منطقه، گفت: داعش ۲۵۰۰ دانشجوی عراقی را در کنار دریا سر بریدند و سردار سلیمانی آمد و آنها را نابود کرد.

وی افزود: سردار شهید سلیمانی فرهنگ جهاد و شهادت را به عراق، یمن و سوریه برد. وقتی داعش تا ۲۰ متری کربلا پیش آمد، حاج قاسم در خط مقدم نیروها علیه داعش می‌جنگید و گفت تا سه ماه دیگر خبری از داعش نیست و همین‌طور هم شد.

فرمانده قرارگاه کربلا با اشاره به توان دفاعی کشور تصریح کرد: زمانی در دوران جنگ تحمیلی ما مهمات و موشک نداشتیم، اما امروز شب پایگاه‌های آمریکایی را می‌زنیم و صبح تل‌آویو و حیفا را هدف قرار می‌دهیم. فرزندان شما در تیپ ۴۸ مرز شلمچه، پهپادهای اسرائیلی را منهدم می‌کردند.

سردار خادم‌الشهدا ادامه داد: اگر این پهپادها و موشک‌های ما نبود، دشمن هرگز آتش‌بس را نمی‌پذیرفت. این قدرت پهپادی و موشکی ما بود که دشمن را به عقب‌نشینی وادار کرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند ما باید قدرتمند شویم و امروز تولید موشک یعنی قدرت.

فرمانده قرارگاه کربلا با اشاره به ارسال ماهواره‌های اخیر به فضا افزود: این نشانه قدرت ماست. ما باید مانند دوران شعب ابی‌طالب استقامت کنیم.

وی تأکید کرد: امروز هم ما به حمایت مردم کهگیلویه و بویراحمد، همانند تمام دوران از جمله جنگ تحمیلی، نیاز داریم. قطعاً مشکلات اقتصادی ما نیز حل خواهد شد.

سردار خادم‌الشهدا با اشاره به اقدامات خرابکارانه اخیر گفت: دیشب دو بمب زیر لوله‌های نفت در اهواز کشف شد که کار ضدانقلاب است و می‌خواهند به ما آسیب برسانند. آنها با تطمیع و پول دادن به مزدوران می‌خواهند وحدت ما را به هم بزنند.

وی در پایان تصریح کرد: استقامت و مقاومت در برابر ابرقدرت‌ها، نتیجه‌اش پیروزی است. خداوند هم در قرآن به ما وعده پیروزی داده است، بنابراین از آغاز انقلاب تاکنون همه مبارزات ما به پیروزی رسیده است.

در حاشیه این یادواره، هشت غرفه خدماتی شامل غرفه خدمات پزشکی، موکب‌های پذیرایی از شرکت‌کنندگان، غرفه جوانی جمعیت و خانواده، کتاب و کتابخوانی و کودک و نوجوان برپا شد.