



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مراسم سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) سه روز متوالی در شیراز برگزار می شود .

معاون فرهنگی حرم مطهر احمدی و محمدی علیهم السلام در نشست هم اندیشی مدیران فرهنگی و رسانه‌ای استان فارس برای انعکاس رسانه‌ای مراسم سالروز شهادت حضرت شاهچراغ (ع) گفت: در گذشته برای سالروز شهادت حضرت شاهچراغ(ع) سه روز مراسم برگزار می‌شده است و هم اکنون نیز طبق همان روال سه روز مراسم برپا خواهد شد.

حجت الاسلام میر شکاری گفت: تاکنون در ۱۲ شهرستان فارس کاروان‌هایی راه اندازی شده‌اند که در روز شهادت حضرت احمدبن موسی از میدان شهدا به سوی حرم مطهر حرکت می‌کنند.

وی افزود:پویش بزرگ مردمی شاهچراغ روز سه شنبه ۱۶ دی ماه در دارالعباده حرم مطهر برای آزاد سازی ۵۰۰ زندانی برگزار می‌شود.

میرشکاری افزود: همچنین از ۱۶ تا ۱۸ دی ماه پس از نماز مغرب و عشا مراسم عزاداری و لاله گردانی برگزار می‌شود.

مدیر کل صدا و سیمای استان فارس هم از پوشش همه جانبه برنامه‌های شهادت حضرت احمدبن موسی (ع) در شبکه‌های مختلف خبرداد و گفت: از ۳۳ مرکز صدا و سیمای استان‌های کشور از رادیو، تلویزیون تا فضای مجازی مقرر شده است ارتباط زنده و مستقیم با شبکه فارس داشته باشند و تولیدات شبکه فارس که در رابطه با حضرت شاهچراغ انجام شده است در قالب یک بسته تامین محتوی در اختیار تمام شبکه‌های استانی و شبکه‌های سراسری قرار داده شده است .

آقای امیر رئوف افزود: با معاونت سیمای سازمان صدا و سیما نیز هماهنگ شده است تا شبکه‌های سراسری به خوبی به این مناسبت بپردازند و معاونت برون مرزی نیز تولیدات خوبی داشته است که قرار است در این شبکه‌ها پخش شود.

وی گفت: ما یک قرارگاه رسانه‌ای را در ایام شهادت حضرت احمدبن موسی (ع) مستقر می‌کنیم تا به تولید محتوا و ارتباط‌های زنده بپردازیم.

وی گفت: امسال سالروز شهادت حضرت احمدبن موسی برابر با هزار و دویست و چهلمین سال شهادت ایشان است که باید برای برگزاری مراسم‌های معرفت افزا برنامه ریزی کرد .

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب معتقدند بهترین جلوه‌های دین، حماسه و هنر را می‌توان در استان فارس دید تصریح کرد: این سه عنصر را در شخصیت حضرت احمدبن موسی (ع) به صورت ترکیبی می‌بینیم پس باید با اتفاق نظر و تولید محتوا‌های فاخر به شخصیت و ابعاد زندگی ایشان بپردازیم.

مدیر کل صدا و سیما با بیان اینکه باید سیاست گذاران عرصه فرهنگ بر اساس تکلیف آیت الله دژکام روز ۱۷ رجب را در تقویم کشور ثبت کنند گفت: باید تلاش شود برنامه‌های مختلف تولیدی از رسانه به خوبی پخش شود

۱۷ رجب مصادف با ۱۷ دی ماه سالروز شهادت حضرت شاهچراغ فرزند امام موسی کاظم و برادر امام رضا علیه سلام است.