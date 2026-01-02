به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولی‌الله روشن رئیس سازمان جهاددانشگاهی علم و صنعت با بیان اینکه اشتغال زمانی به‌صورت پایدار ایجاد می‌شود که زنجیره شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور شکل بگیرد، گفت: این ظرفیت به‌ویژه در جهاددانشگاهی به‌طور جدی وجود دارد و می‌تواند هم به ایجاد شغل دانش‌بنیان و هم به افزایش سهم فناوری در تولید ناخالص داخلی کمک کند.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی علم و صنعت، با اشاره به تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر استفاده از ظرفیت‌های جهاددانشگاهی در بخش‌های دولتی اظهار کرد: در پی این تأکید، دستوراتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دریافت کردیم تا زنجیره فناوری این حوزه را با هدف‌گذاری حدود ۶۰۰۰ مگاوات در جهاددانشگاهی توسعه دهیم، اما با وجود اراده و تأکید مسئولان، این موضوع تاکنون به‌طور کامل به مرحله اجرا نرسیده است.

وی با بیان اینکه با وجود این تأخیرها، ناامید نشده‌ایم، افزود: با رایزنی‌های انجام‌شده، در حوزه بومی‌سازی «اینورتر» که یکی از گلوگاه‌های اصلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر است، با حمایت سازمان ساتبا قراردادهایی منعقد شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در این قراردادها، علاوه بر تأمین تجهیزات، بومی‌سازی، ارائه خدمات پس از فروش و رعایت الزامات پدافند غیرعامل نیز مدنظر قرار گرفته است، چرا که «اینورتر» به‌عنوان قلب نیروگاه، نقش حیاتی در امنیت و پایداری شبکه دارد.

آمادگی جهاددانشگاهی برای ایفای نقش محوری در «موبیلیتی»

روشن با اشاره به بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه فناوری‌های جهاددانشگاهی بیان کرد: در این بازدید، دو محور اصلی زباله و پسماند و حمل‌ونقل ریلی را به‌عنوان زمینه‌های آماده قرارداد معرفی کردیم، هرچند تاکنون جز در حوزه «اینورتر»، سایر موضوعات به قرارداد اجرایی منجر نشده‌اند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های بالفعل جهاددانشگاهی گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم جهاددانشگاهی به محور توسعه «موبیلیتی» در کشور تبدیل شود؛ از برقی‌سازی حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی گرفته تا حمل‌ونقل دریایی و حتی هوایی. در این حوزه‌ها ظرفیت‌های ما کاملاً عملیاتی است و تنها نیازمند واگذاری مأموریت و حمایت دولت و مجلس هستیم. اطمینان می‌دهیم هر مأموریتی که به جهاددانشگاهی سپرده شود، با کیفیتی بالاتر از نمونه‌های خارجی و با تعهد کامل اجرا خواهد شد.

فناوری بومی؛ پیشران اشتغال دانش‌بنیان و رشد اقتصادی

این مقام مسئول با ابراز امیدواری نسبت به حمایت دولت افزود: انتظار داریم دولت با واگذاری مأموریت‌ها و انعقاد قراردادها، زمینه تحقق این ظرفیت‌ها را فراهم کند تا نتایج آن به‌صورت ملموس در اقتصاد و اشتغال کشور نمایان شود.

موبیلیتی و برقی‌سازی؛ از اولویت‌های راهبردی جهاددانشگاهی

روشن با اشاره به اینکه حوزه «موبیلیتی» و برقی‌سازی وسایل نقلیه از مهم‌ترین محورهای فعالیت جهاددانشگاهی است، تصریح کرد: برقی‌سازی حمل‌ونقل، چه در بخش ریلی و چه در بخش خودرویی، از پروژه‌های کلیدی ما به‌شمار می‌رود و توان علمی و فناورانه اجرای آن در جهاددانشگاهی وجود دارد.

حل ناترازی‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی

وی با بیان اینکه امروز کشور با ناترازی‌های جدی در حوزه محیط‌زیست، انرژی و حمل‌ونقل مواجه است، گفت: آلودگی هوا به‌گونه‌ای شده که در بسیاری از روزها کشور عملاً تعطیل می‌شود و جهاددانشگاهی می‌تواند در این زمینه کمک‌های ارزشمندی ارائه دهد؛ نه به این معنا که یک‌شبه مشکل حل شود، بلکه با اجرای یک برنامه جامع و واگذاری مأموریت مشخص.

این مقام مسئول ادامه داد: اگر مأموریت کنترل آلایندگی نیروگاه‌ها، خودروها، موتورخانه‌ها و صنایع به جهاددانشگاهی واگذار شود، می‌توان با تکیه بر فناوری‌های موجود، گام‌های مؤثری در کاهش آلودگی برداشت.

پسماند و محیط‌زیست؛ ضرورت اقدام فوری

رئیس سازمان جهاددانشگاهی علم و صنعت با اشاره به بحران پسماند در برخی مناطق کشور، به‌ویژه استان‌های شمالی، اظهار کرد: مسئله زباله و پسماند به یک معضل جدی زیست‌محیطی تبدیل شده و نیازمند اقدام فوری است؛ در این حوزه نیز جهاددانشگاهی از نظر فناوری و نیروی انسانی مشکلی ندارد و تنها نیازمند واگذاری مأموریت و قرارداد اجرایی است تا بتواند کار را به‌صورت کامل و عملیاتی پیش ببرد.