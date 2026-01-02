پخش زنده
امروز: -
جمعی از اندیشمندان، مقامات و شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و علمای مسلمان و مسیحی روسیه، به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، دیدگاههای خود را درباره راز ماندگاری مکتب حاج قاسم بیان کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، میزبان و برگزار کننده این مراسم «سرگئی بابورین» معاون پیشین مجلس دوما و دبیرکل حزب مردم روسیه بود و اداره دینی مسلمانان اهل سنت و فعالان مردمی حامی آرمان رهایی قدس شریف نیز در برگزاری این مراسم مشارکت کردند.
سرگئی بابورین، معاون پیشین مجلس دوما و دبیرکل کنونی حزب اتحاد مردم روسیه در آغاز این مراسم گفت: ژنرال قاسم سلیمانی نقشه یهودیسازی بیتالمقدس را خنثی و تروریستهای مورد حمایت آمریکا را زمینگیر کرد، به همین علت مورد خشم و غضب آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشت.
وی افزود: با وجود اذعان ترامپ مبنی بر اینکه شخصاً دستور ترورِ ژنرال یک کشور مستقل در خاک یک کشور مستقل دیگر را صادر کرده است، اما جامعه جهانی سکوت کرد و هیچ واکنشی نشان نداد.
معاون پیشین مجلس دوما و دبیرکل کنونی حزب اتحاد مردم روسیه به تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران اشاره کرد و گفت: امسال نیز شاهد بودیم که آمریکا بار دیگر با نقض اصول حقوق بینالملل، حملات موشکی و هوایی علیه شهرها و ساکنان ایران انجام داد و دوباره، جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری سکوت کردند.
بابورین تصریح کرد: این ماهیت تروریستی یک دولت را نشان میدهد که از سکوت و انفعال جامعه جهانی و سازمانهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر بیشترین سوءاستفاده را میکند.
«کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم شهید سلیمانی را آئینه تمامنمای انسان دوستی و سمبل مبارزه با بیعدالتی در جهان عنوان کرد.
«اوزگور بورسالی» دبیرکل حزب وطن ترکیه هم گفت: شهید ژنرال قاسم سلیمانی انسان شناخته شدهای است، بویژه مبارزه ایشان با امپریالیسم و صهیونیسم موجب شد نام این شهید والامقام با دفاع از مظلومان گره بخورد و محبوب قلب آزادیخواهان جهان شود.
اسقف کلیسای ارتدوکس مسکو، معاون اداره دینی مسلمانان اهل سنت و جمعی از اندیشمندان، علمای مسلمان و مسیحی و شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و دانشگاهی روسی نیز در سخنانی، شهید سلیمانی را میراث ماندگار همه بشریت و اسطوره ظلمستیزی و نوعدوستی عنوان کردند.
پلاتوی گوینده::
جمعی از اندیشمندان، مقامات و شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و علمای مسلمان و مسیحی روسیه، به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، دیدگاههای خود را درباره راز ماندگاری مکتب حاج قاسم بیان کردند.