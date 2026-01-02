به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: مراسم جشن میلاد حضرت علی (ع) وروز پدر با محوریت ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع)، تکریم جایگاه پدر و ایجاد شور و نشاط معنوی در ۳۳ بقعه متبرک استان با مشارکت هیئت‌های مذهبی، خادمان آستان‌های مقدس و حضور مردم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام بخشی پور با بیان اینکه در شهرستان بیرجند ۴ بقعه شامل:امامزادگان باقریه (ع)، سید مرتضی (ع) روستای سیدان، سید تاج الدین (ع) روستای ساقی، سید محمد نقیب (ع) روستای یشد این مراسم برگزار می شود، افزود: در شهرستان قائنات ۶ بقعه شامل: امامزاده زید بن محمد (ع)، امامزاده بی بی زبیده خاتون (س) روستای اسفشاد، امامزاده زید (ع) روستای آفریز، امامزادگان حسن و افضل (ع)، امامزاده مهنج، بقعه متبرکه ابوذر ، در شهرستان طبس ۵ بقعه شامل: امامزاده علی (ع)، امامزاده سید محمد جعفر طیار در روستای ازمیغان، شیخ احمد در زنوغان، شیخ ابراهیم در روستای حلوان، امامزاده سید حسین در روستای زرگ، در شهرستان سرایان ۳ بقعه امامزاده سلطان کریم شاه (ع) روستای کریمو و امامزاده سلطان مصیب (ع) در مصعبی و امامزاده سید حسین در دوست آباد ، در خوسف ۳بقعه ، امامزاده شاه سلیمان علی (ع)، مجتمع فرهنگی روستای بلنجیر، امامزاده سلطان ابوالقاسم (ع) روستای نصرآباد، در زیرکوه ۳بقعه امامزاده سعد الله بن موسی (ع) شاهرخت، امامزاده داوود (ع)، مسجد النور روستای پیشبر، در نهبندان ۲ بقعه شامل: امامزاده سید علی (ع) و امامزاده سیدنا الحسین (ع)، در سربیشه ۲ بقعه امامزاده بی بی زینب خاتون (س)، مسجد حضرت ابالفضل (ع)، در خضری ۲ بقعه شامل: امامزاده عبد الله (ع) در کارشک، امامزاده اسماعیل (ع) در روستای کرغند، در بشرویه ۲ بقعه امامزاده محمد بن اصغر (ع) در هوگند و امامزاده بی بی نجمه خاتون در روستای مجد، در فردوس ۱ بقعه: امامزادگان فردوس سید محمد (ع) و سید ابراهیم (ع) میزبان عاشقان امامت و ولایت در سالروز میلاد حضرت علی (ع) خواهند بود.