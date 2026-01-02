پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب، وزش باد شمال غربی روی جزایر شرقی خلیج فارس و فراساحل تنگه هرمز پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح امروز شرایط جوی آرام خواهد بود.
او افزود: توصیه میشود تردد شناورهای سبک و صیادی در این مناطق با احتیاط انجام شود.
حمزه نژاد، گفت: از بعدازظهر شنبه ۱۳ دی تا اواخر وقت یکشنبه ۱۴ دی، خلیج فارس وغرب تنگه هرمزبا وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، مواج خواهد شد و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز دراین مناطق دریایی و نواحی غربی استان محتمل خواهد بود.
او افزود: سرعت باد به محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به محدوده ۲ متر خواهد رسید و توصیه میشود با جلوگیری از تردد شناورهای سبک و صیادی، تمهیدات لازم در بنادر و اسکلههای استان در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، افزود: روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ دی، افزایش سرعت بادهای شمال شرقی در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود و بروز گرد و غبار وکاهش کیفیت هوا نیز در این مدت دور از انتظار نیست.
او افزود: از لحاظ دمایی با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات استان، به تدریج تا اواسط هفته آینده در سایر نقاط استان، افزایش نسبی دما پیش بینی میشود.