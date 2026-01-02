شهرداری مشهد، در خط مقدم مدیریت و کنترل بحرانها در سطح شهر
شهرداری مشهد همواره در خط مقدم مدیریت و کنترل بحرانها در سطح شهر و حتی در نقش معین برخی شهرهای استان و کشور قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، شهردار مشهد در حاشیه برگزاری مانور تمام عیار زلزله خراسان رضوی که با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهری امروز، جمعه در مشهد در حال برگزاری است، گفت: همه دستگاههای اجرایی استان و شهرستان مشهد، در این مانور حضور فعال دارند و شهرداری هم بهصورت ویژه پای کار بوده است.
محمدرضا قلندر شریف اظهار کرد: این مانور با هدف آزمون میزان آمادگی دستگاههای مختلف اجرایی، خدماتی و امدادی در مواجهه با بحرانها، بهویژه زلزله، با حضور صدها نیروی انسانی در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه برنامهریزی و تدارک مقدمات این مانور طی چند ماه گذشته انجام شده است، افزود: اعتقاد ما بر این است که همه دستگاهها باید در حوزه مدیریت بحران همواره در حالت آمادهباش کامل باشند و چنین مانورهایی میتواند نقاط قوت و ضعف مجموعهها را بهصورت میدانی و واقعی آشکار کند.
شهردار مشهد تاکید کرد: اگرچه محور اصلی این مانور، زلزله است، اما سناریوهای دیگری نیز بهصورت همزمان در آن دیده شده است تا آمادگی دستگاهها برای مدیریت بحرانهای ترکیبی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
قلندر شریف ادامه داد: همکارانم در شهرداری طی ماههای اخیر بهطور مستمر درگیر آمادهسازی و فراهمسازی زیرساختها و مقدمات این مانور بودهاند و امروز عملیات میدانی آن در حال اجراست که امیدواریم خروجی این تمرین بزرگ، شناسایی دقیق ضعفها و تقویت هرچه بیشتر نقاط قوت مجموعههای حاضر باشد.
شهردار مشهد با اشاره به حجم مشارکت نیروها و تجهیزات، گفت: در این مانور، بیش از ۷۰۰ نیروی انسانی از دستگاههای مختلف مشارکت دارند و حدود ۴۰۰ دستگاه خودرو و ماشینآلات عملیاتی در میدان حضور یافتهاند، البته علاوه بر نیروهای حاضر در صحنه مانور، تمامی امکانات، ماشینآلات و نیروهای انسانی شهرداری در سطح شهر در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت نیاز، بلافاصله وارد عمل شوند.
این مسئول در پایان تأکید کرد: امیدواریم هیچگاه شاهد وقوع بحران، بهویژه زلزله، در شهر مشهد نباشیم، اما اگر حادثهای رخ دهد، مجموعه شهرداری و سایر دستگاههای خدماترسان با آمادگی کامل و بهصورت جهادی در کنار شهروندان خواهند بود.