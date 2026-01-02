پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی درهشهر گفت: در پی کاهش شدید دمای هوا، مزارع گل نرگس شهرستان درهشهر دچار خسارت زیادی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ زاهد زینیوند اظهار کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، دهم و یازدهم دی ماه جاری، دمای هوا در این شهرستان به کمتر از صفر درجه سانتیگراد رسید که براساس گزارشهاو بازدیدهای میدانی، باعث یخزدگی گلها و از بین رفتن بخشی از محصول آماده برداشت شد.
وی افزود: کاهش شدید دما و سرمای ناگهانی در روزهای اخیر، موجب کاهش کیفیت و کمیت گلهای نرگس شده و بخشی از بوتهها نیز آسیب دیدهاند.
کارشناسان در حال برآورد میزان دقیق خسارت هستند و پیگیریها برای حمایت از نرگسکاران خسارت دیده بهعمل میآورد.
گل نرگس یکی از محصولات شاخص و معطر درهشهر است که هر ساله در فصل زمستان برداشت میشود و بخشی از آن به بازارهای داخلی ارسال میشود؛ اما یخبندان اخیر، روند برداشت و فروش این محصول را با مشکل جدی مواجه کرده است.