نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه عملیات عمره در دومین سال اجرایی خود قرار دارد، بر اهمیت نوآوریهای سالانه توسط خادمان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت در سفر به سرزمین وحی در بدو ورود به مدینه گفت: حج جمهوری اسلامی ایران همواره به پویایی شناخته شده است و این ویژگی باید به صورت مستمر بهروزرسانی شود؛ زیرا بروز هرگونه رخوت در این مسیر، موجب عقبماندگی در ارائه خدمات به معتمرین خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در خصوص نحوه پیگیری چالشهای احتمالی بیان کرد: اگر مشکلات ناشی از مسائل همکاری در کشور میزبان باشد، باید توسط مسئولان سیاسی کشور پیگیری شود و در صورت بروز مسائل در راستای فرآیندهای اجرایی، ریاست سازمان حج و زیارت مسئولیت رفع و پیگیری آن را بر عهده خواهد داشت تا بهترین خدمات به زائران ارائه شود.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، همچنین با ابراز رضایت از برنامههای فرهنگی اجرا شده در عمره، از آمادگی برای تقویت و گسترش این فعالیتها در صورت نیاز خبر داد.