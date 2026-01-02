پخش زنده
سردار عبدالفتاح اهوازیان در یادواره شهدای روستای مازوبن سفلی تنکابن، بصیرت عمومی و وفاداری به مسیر شهدا را رمز خنثیسازی توطئههای دشمن دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یادواره ۹ شهید والامقام روستای مازوبن سفلی و همچنین ششمین سالگرد شهادت سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی، با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان، در مسجد روستای مازوبن سفلی بخش خرمآباد شهرستان تنکابن برگزار شد.
در این مراسم، سردار عبدالفتاح اهوازیان، همرزم شهید سلیمانی با اشاره به توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات دشمن گفت: ایران اسلامی توان رویارویی با جنگهای پیچیده فرامنطقهای را دارد و دشمن تلاش میکند از مسیر جنگ نرم، بازیهای سیاسی و فشار اقتصادی وارد شود، اما ملت ایران هوشیار است.
وی با تأکید بر اقتدار دفاعی کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران در هیچ مقطعی از تهدیدات دشمن غافلگیر نشده و امروز نمایش توانمندیهای نظامی، بهویژه در حوزه موشکی، محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی را بهطور جدی تغییر داده است.
سردار اهوازیان در پایان، بصیرت مردم، ایستادگی در برابر جنگ روانی دشمن و وفاداری به مسیر شهدا را اصلیترین عامل عبور کشور از شرایط حساس کنونی دانست.