با تلاش نیروهای راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان نقده مسیر نقده - پیرانشهر بازگشایی وبه بیش از ۳۰۰ خودروی گرفتار در مسیر نقده - پیرانشهر امدادرسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با تلاش نیروهای راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان نقده مسیر نقده - پیرانشهر بازگشایی شد.
رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان نقده از رهاسازی و امداد بیش از ۳۰۰ خودرو در مسیر دوآب خبر داد و افزود: در این عملیات امداد رسانی ۱۸۰ تن شن، دو دستگاه گریدر، یک دستگاه بولدوزر، ۳ دستکاه کمپرسی ده چرخ، یک دستگاه کمپرسی نمک پاش ۲ دستگاه سواری و ۱۷ نفر راهدار تلاش نمودهاند و هم اکنون در صورت داشتن زنجیر چرخ و نبود راهبندان توسط ماشینهای سنگین مسیر باز و تردد انجام میگیرد.
علیرضا رستمی افزود: از شهروندان و رانندگان درخواست میشود در صورت ضرورت برای تردد در این مسیر حتما وسایل گرمایشی، خوراک و زنجیر چرخ بهمراه داشته باشند.