معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شکست دشمن از اتحاد و انسجام مردم ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: مردم ایران ثابت کردند که پیوند قرآن و ولایت، ضامن عبور از فتنه‌ها و بحران‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «حجت‌الله قریشی» معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم و دومین دوره مسابقات ستاره‌های قرآنی خانواده‌های پاسداران سپاه که روز گذشته در مجتمع فرهنگی آیه‌های مشهد برگزار شد با بیان اینکه هم‌نشینی با قرآن شیرین‌ترین لذت معنوی انسان است، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه اسلامی نیازمند تقویت ارتباط با قرآن و سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است تا بتواند در برابر تهاجمات فرهنگی و توطئه‌های دشمنان مقاومت کند.

سردار قریشی ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و فرماندهان شهید سپاه، به‌ویژه سرداران سلیمانی و سلامی خاطرنشان کرد: سردار سلامی از جمله سرداران قرآنی و اهل تدبر در آیات الهی بود. خطابه‌های او سرشار از تکیه بر کلام‌الله مجید بود و همین انس با قرآن، راز اثرگذاری سخنان وی بر دل‌ها محسوب می‌شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی افزود: شهید سلیمانی مردی بود که با تمام وجود در مسیر قرآن و ولایت حرکت کرد. سردار سلامی همواره آرزو داشت که با شهید سلیمانی محشور شود و پس از سال‌ها مجاهدت به آرزوی خود رسید.

سردار قریشی با اشاره به جایگاه قرآن کریم در زندگی تصریح کرد: در آیات قرآن، ویژگی‌های این کتاب نورانی آشکار است؛ قرآن، نور و کتاب مبین الهی است که هر کس در پی رضوان خدا باشد، به وسیله آن از ظلمت به نور هدایت می‌شود و راه مستقیم را می‌یابد. در سوره اسراء نیز آمده است قرآن هدایتگرترین راهنما برای قوام ایمان انسان‌هاست.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: قرآن نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه مردم جهان، کتاب هدایت و تبیین حق و باطل است. اگر امروز ما در مسیر انقلاب اسلامی پابرجا مانده‌ایم، به دلیل تمسک به قرآن، سیره اهل‌بیت و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.

سردار قریشی در ادامه با اشاره به اهمیت روز نهم دی خاطرنشان کرد: مردم قرآنی ما با بصیرت الهی توانستند در فتنه ۸۸ دشمنان را ناکام بگذارند و ثابت کردند که پیوند قرآن و ولایت، ضامن عبور از فتنه‌ها و بحران‌هاست.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین به دستاورد‌های انس و همنشینی با قرآن در مبارزات و مقاومت‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، اتحاد و انسجام ملت‌های مسلمان با محوریت تمسک به قرآن و ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام منجر به شکست نقشه‌های دشمن شد. این همان معجزه الهی است که از ایمان و بصیرت قرآنی سرچشمه می‌گیرد.

سردار قریشی ضمن تأکید بر ضرورت قوی شدن در ابعاد مختلف جامعه بر اساس توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت: در حوزه دفاعی و علمی به لطف خداوند روزبه‌روز بر قدرت کشور افزوده می‌شود، اما امروز بیشترین نیاز ما در عرصه فرهنگی و باور‌های فکری است دشمن با بهره‌گیری از ابزار‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، بنیان‌های فرهنگی و اعتقادی ملت‌ها را هدف گرفته است و تنها راه مقابله مؤثر، تقویت انس با قرآن و بیداری فکری جامعه است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: قرآن کریم به مؤمنان قدرت تشخیص حق از باطل می‌دهد. این همان سلاح معنوی است که می‌تواند جامعه را در برابر تهاجم فرهنگی ایمن کند. قرآن شفا و رحمت برای مؤمنان؛ درمانگر روح‌های خسته و نجات‌بخش دل‌های گرفتار است.

سردار قریشی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از عوامل برگزارکننده و خانواده‌های پاسدار که در برنامه‌های فرهنگی و قرآنی مشارکت دارند، گفت: از سال ۹۴ تاکنون گسترش فرهنگ قرآنی در میان خانواده‌های پاسدار دستاورد‌های عظیمی داشته و این مسیر باید با قوت ادامه یابد.