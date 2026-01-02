رئیس‌کل دادگستری سمنان از حصول رضایت کامل و بی‌قید و شرط در چهار پرونده مهم به ارزش ۱۳۹ میلیارد تومان در حوزه‌های قضایی سمنان، گرمسار، مهدیشهر و بسطام خبر داد.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما ، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری با اشاره به اینکه این پرونده‌ها با موضوعات قابل مصالحه و در یکی از شعب دادگاه صلح، اجرای احکام و شورا‌های حل اختلاف حوزه‌های قضایی سمنان، گرمسار، مهدیشهر و بسطام در حال رسیدگی بود، گفت: در آستانه میلاد امام علی (ع) و همزمان با اجرای پویش مردمی «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» در استان، اختلافات در این پرونده‌ها با ارزش مالی مجموعاً ۱۳۹ میلیارد تومان به صلح و سازش رسید.

حجت‌الاسلام اکبری افزود: این پویش با هدف برنامه جامع عملیاتی سالانه و سند تحول و تعالی قضایی اجرا شده و نقش مؤثری در گسترش فرهنگ صلح، سازش و گذشت در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه این پرونده‌ها از حیث نوع دعاوی، ارزش مالی بالا و تعدد اصحاب پرونده در زمره پرونده‌های مهم محسوب می‌شد، گفت: با اصلاح ذات‌البین و انجام گفت‌و‌گو‌های سازنده، اختلافات عمیق میان طرفین به صلح و سازش منتهی شد و از تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد و متعاقب آن اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، نقش تلاش‌ها و مساعی ارزشمند همکاران قضایی و اداری دادگاه صلح، اجرای احکام و اعضای شورا‌های حل اختلاف در حوزه‌های قضایی مذکور را در تحقق این موفقیت‌ها، قابل تحسین و برجسته دانست و تأکید کرد: این اقدامات و میانجی‌گری‌ها، علاوه بر رفع خصومت و کدورت‌ها، به ایجاد آرامش اجتماعی، تقویت بنیان خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کمک قابل‌توجهی کرده است.