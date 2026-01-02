به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا باجوروند با اشاره به آغاز رقابت‌های چندجانبه اسکیت استان، اظهار کرد: این دوره از رقابت‌ها با حضور ۱۰۸ ورزشکار از شهر‌های اهواز، اندیمشک، دزفول، شوش و گتوند در رده‌های سنی مختلف برگزار می‌شود.

وی هدف اصلی این مسابقات را توسعه و ترویج ورزش اسکیت، شناسایی استعداد‌های برتر و ایجاد انگیزه بیشتر در میان ورزشکاران استان عنوان کرد.

باجوروند در ادامه به چالش مهم پیشروی اسکیت این شهرستان اشاره و بیان کرد: نداشتن پیست استاندارد و تخصصی اسکیت، مطالبه جدی ورزشکاران و علاقه‌مندان در اندیمشک است که می‌طلبد مسئولان نگاه ویژه‌ای به رفع این مشکل داشته باشند.

رئیس هیئت اسکیت اندیمشک با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستان برای برگزاری این رویداد، افزود: با فراهم‌شدن شرایط و همکاری دستگاه‌های مربوطه، امیدواریم شاهد برگزاری رقابت‌هایی باکیفیت فنی بالا باشیم.