پخش زنده
امروز: -
جشنواره ملی شعر «آیات» با نشست ادبی «نیایش» در همدان برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نشست ادبی «نیایش» به عنوان پیشدرآمدی بر جشنواره ملی شعر «آیات» ویژه کودک و نوجوان، با هدف تقویت شعر آیینی و تبیین مفاهیم قرآنی، در همدان برگزار شد.
این مراسم که به همت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و انجمن آیینی کوثر سازماندهی شده بود، میزبان دبیران تخصصی دو جشنواره و جمعی از شاعران پیشکسوت آیینی بود. در این محفل معنوی، حاضران سرودههای خود را با مضامین قرآنی و در مدح حضرت علی (ع) قرائت کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، در این نشست بر نقش محوری برگزاری نشستهای ادبی و جشنوارههای ملی شعر در ایجاد نشاط فرهنگی و تبیین مفاهیم دینی و قرآنی به زبان شعر برای کودکان و نوجوانان تأکید کرد.
سیدمحمدرضا جوادی با اشاره به فعالیتهای گسترده فرهنگی و ادبی در استان، از تلاشهای صورت گرفته در حوزه قرآن و عترت، خانه شعر استان و انجمن آیینی کوثر قدردانی کرد و افزود: فعالیتهای مستمر فرهنگی در این ایام، نقش مؤثری در شادابی و پویایی جامعه استان دارد.
مدیرکل ارشاد همدان با اشاره به برگزاری دو جشنواره ملی شعر رضوی و آیات در همدان، اظهار کرد: با برگزاری این جشنوارهها، زمینه تقویت جریان شعر دینی و قرآنی فراهم شده است.
جوادی بر مسئولیت نهادهای فرهنگی در تبیین مفاهیم دینی تأکید کرد و گفت: اساتید، شاعران و فعالان فرهنگی با همافزایی و همکاری، در مسیر تبیین اشعار دینی و قرآنی گام برداشتهاند؛ مسیری که این بار با زبان شعر و با مخاطب قرار دادن کودکان و نوجوانان، به عنوان آیندهسازان کشور، دنبال میشود.
این نشست، فضایی برای همافزایی فعالان قرآنی و ادبیات آیینی فراهم آورد تا گامی مؤثر در جهت انتقال مفاهیم ناب دینی به نسل جوان برداشته شود.