

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار یزد به مناسبت سالروز سفر پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی به دارالعباده پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«یزد، مرکز دانش و هنر و کار و تلاش و ابتکار و ایمان است.» (مقام معظم رهبری مدظله العالی)

دوازدهم دی ماه، در تقویم پر افتخار دارالعباده یزد، یادآور طلوع خورشید ولایت بر کویر تشنه و صبور این دیار است. روزی که مردم مومن، نجیب و سخت‌کوش یزد با استقبالی بی‌نظیر و حماسی، پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رکن رکین ولایت فقیه بار دیگر به اثبات رساندند.

سفر تاریخی و ماندگار رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در دوازدهم دی ماه سال ۱۳۸۶، نه‌تنها روحی تازه در کالبد استان دمید، بلکه منشوری از راهبرد‌ها و افق‌های روشن را پیش روی مسئولان و مردم این سامان گشود.

بیانات حکیمانه ایشان در تمجید از ویژگی‌های ذاتی مردم یزد همچون "قناعت"، "نجابت"، "تدین" و "ابتکار"، مدال افتخاری ابدی بر سینه مردمان این دیار است که مسئولیت ما را در صیانت از این سرمایه‌های معنوی و فرهنگی صدچندان می‌کند.

مصوبات ارزشمند آن سفر پربرکت، در حوزه‌های گوناگون عمرانی، فرهنگی، صنعتی و تامین منابع آب، زیربنای جهش‌های بزرگی در توسعه استان گردید که ثمرات آن همچنان جاری و ساری است. امروز، بازخوانی آن فرمایشات داهیانه و تلاش برای تحقق کامل منویات معظم‌له، چراغ راهی برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به قله‌های پیشرفت در گام دوم انقلاب است.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و با نصب‌العین قرار دادن رهنمود‌های مقام معظم رهبری، بتوانیم در مسیر خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم و اعتلای نام بلند دارالعباده و دارالعلم یزد، گام‌های استوارتری برداریم.

محمد رضا بابایی

استاندار یزد