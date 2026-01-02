پخش زنده
امروز: -
استاندار یزد در پیامی به مناسبت سالروز سفر پربرکت رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان یزد در ۱۲ دیماه ۱۳۸۶، این روز را یادآور پیوند ناگسستنی مردم دارالعباده با آرمانهای انقلاب و ولایت فقیه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار یزد به مناسبت سالروز سفر پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی به دارالعباده پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
«یزد، مرکز دانش و هنر و کار و تلاش و ابتکار و ایمان است.» (مقام معظم رهبری مدظله العالی)
دوازدهم دی ماه، در تقویم پر افتخار دارالعباده یزد، یادآور طلوع خورشید ولایت بر کویر تشنه و صبور این دیار است. روزی که مردم مومن، نجیب و سختکوش یزد با استقبالی بینظیر و حماسی، پیوند ناگسستنی خود را با آرمانهای انقلاب اسلامی و رکن رکین ولایت فقیه بار دیگر به اثبات رساندند.
سفر تاریخی و ماندگار رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) در دوازدهم دی ماه سال ۱۳۸۶، نهتنها روحی تازه در کالبد استان دمید، بلکه منشوری از راهبردها و افقهای روشن را پیش روی مسئولان و مردم این سامان گشود.
بیانات حکیمانه ایشان در تمجید از ویژگیهای ذاتی مردم یزد همچون "قناعت"، "نجابت"، "تدین" و "ابتکار"، مدال افتخاری ابدی بر سینه مردمان این دیار است که مسئولیت ما را در صیانت از این سرمایههای معنوی و فرهنگی صدچندان میکند.
مصوبات ارزشمند آن سفر پربرکت، در حوزههای گوناگون عمرانی، فرهنگی، صنعتی و تامین منابع آب، زیربنای جهشهای بزرگی در توسعه استان گردید که ثمرات آن همچنان جاری و ساری است. امروز، بازخوانی آن فرمایشات داهیانه و تلاش برای تحقق کامل منویات معظمله، چراغ راهی برای عبور از چالشها و دستیابی به قلههای پیشرفت در گام دوم انقلاب است.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و با نصبالعین قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، بتوانیم در مسیر خدمترسانی بیمنت به مردم و اعتلای نام بلند دارالعباده و دارالعلم یزد، گامهای استوارتری برداریم.
محمد رضا بابایی
استاندار یزد