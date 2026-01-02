به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از کاراکاس، علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، در این مراسم ضمن تشریح مفهوم ایثار سربازان وطن، حاج قاسم را شخصیتی توصیف کرد که مرزها را در نوردید و به "جهان‌مرد" مبارزه با ظلم تبدیل شد.

اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، پنجشنبه شب میزبان دلی‌سوختگانی بود که در ششمین سالگرد عروج ملکوتی سردار دل‌ها، گرد هم آمدند تا یاد و خاطره قهرمان مبارزه با تروریسم را گرامی بدارند.

این مراسم معنوی با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد و فضای جلسه با طنین روحبخش دعای کمیل و ذکر مصیبت اهل‌بیت (ع)، عطر و بوی کربلا گرفت.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس، ضمن محکومیت سکوت سنگین مجامع بین‌المللی در برابر جنایات آمریکا و تروریسم دولتی واشنگتن، به تبیین جایگاه رفیع شهدا در فرهنگ ایرانی-اسلامی پرداخت.

ایشان با بیان اینکه ما هنوز آن‌گونه که شایسته است حق عظیم شهدا بر بشریت را نشناخته‌ایم، به تشریح اصطلاح "ایران‌مرد" پرداخت و گفت: ایران‌مرد، یعنی کسی که جانش را فدای نام ایران می‌کند؛ مصداق آن، سربازی است که در سرمای سخت و استخوان‌سوز ارتفاعات کردستان یخ می‌زند، اما تا آخرین نفس ایستادگی می‌کند و با زبان حال می‌گوید "من اینجا ایستاده‌ام و از مرز ایران دفاع می‌کنم" و در همان حال به شهادت می‌رسد.

سفیر کشورمان در بخش پایانی سخنان خود، با ارتقای این مفهوم درباره شخصیت سردار سلیمانی تصریح کرد: حاج قاسم کسی بود که از میان محروم‌ترین اقشار جامعه برخاست و با جهاد خود، مسیر ایران‌مرد بودن را تا قله طی کرد؛ اما او در مرزهای جغرافیایی متوقف نماند.

وی افزود: اقدامات فرامرزی حاج قاسم در دفاع از مظلومان منطقه و مبارزه بی‌امان با شقی‌ترین تروریست‌های تاریخ، او را به یک "جهان‌مرد" تبدیل کرد. مردی متعلق به همه بشریت که حق بزرگی بر گردن امنیت جهان دارد و امروز نامش به عنوان نماد بین‌المللی ایستادگی در برابر ظلم، در تاریخ جاودانه شده است.

در این گردهمایی، حاضران اعم از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و شهروندان ایرانی ساکن کاراکاس، بار دیگر بر زنده بودن مکتب سلیمانی و ادامه راه این جهان‌مرد بزرگ تأکید کردند.