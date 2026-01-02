مراسم باشکوهی با حضور ایرانیان مقیم و شخصیتهای فرهنگی همزمان با ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، در این مراسم ضمن تشریح مفهوم ایثار سربازان وطن، حاج قاسم را شخصیتی توصیف کرد که مرزها را در نوردید و به "جهانمرد" مبارزه با ظلم تبدیل شد.
اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، پنجشنبه شب میزبان دلیسوختگانی بود که در ششمین سالگرد عروج ملکوتی سردار دلها، گرد هم آمدند تا یاد و خاطره قهرمان مبارزه با تروریسم را گرامی بدارند. این مراسم معنوی با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید آغاز شد و فضای جلسه با طنین روحبخش دعای کمیل و ذکر مصیبت اهلبیت (ع)، عطر و بوی کربلا گرفت. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس، ضمن محکومیت سکوت سنگین مجامع بینالمللی در برابر جنایات آمریکا و تروریسم دولتی واشنگتن، به تبیین جایگاه رفیع شهدا در فرهنگ ایرانی-اسلامی پرداخت. ایشان با بیان اینکه ما هنوز آنگونه که شایسته است حق عظیم شهدا بر بشریت را نشناختهایم، به تشریح اصطلاح "ایرانمرد" پرداخت و گفت: ایرانمرد، یعنی کسی که جانش را فدای نام ایران میکند؛ مصداق آن، سربازی است که در سرمای سخت و استخوانسوز ارتفاعات کردستان یخ میزند، اما تا آخرین نفس ایستادگی میکند و با زبان حال میگوید "من اینجا ایستادهام و از مرز ایران دفاع میکنم" و در همان حال به شهادت میرسد. سفیر کشورمان در بخش پایانی سخنان خود، با ارتقای این مفهوم درباره شخصیت سردار سلیمانی تصریح کرد: حاج قاسم کسی بود که از میان محرومترین اقشار جامعه برخاست و با جهاد خود، مسیر ایرانمرد بودن را تا قله طی کرد؛ اما او در مرزهای جغرافیایی متوقف نماند. وی افزود: اقدامات فرامرزی حاج قاسم در دفاع از مظلومان منطقه و مبارزه بیامان با شقیترین تروریستهای تاریخ، او را به یک "جهانمرد" تبدیل کرد. مردی متعلق به همه بشریت که حق بزرگی بر گردن امنیت جهان دارد و امروز نامش به عنوان نماد بینالمللی ایستادگی در برابر ظلم، در تاریخ جاودانه شده است. در این گردهمایی، حاضران اعم از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و شهروندان ایرانی ساکن کاراکاس، بار دیگر بر زنده بودن مکتب سلیمانی و ادامه راه این جهانمرد بزرگ تأکید کردند.