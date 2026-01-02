پخش زنده
رقابتهای بسکتبال حرفهای ان بیای بامداد امروز با ۵ دیدار پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدارها به این شرح است:
دالاس ماوریکس ۱۰۸ - ۱۲۳ فیلادلفیا سونی سیکسرز
دیترویت پیستونز ۱۱۲ - ۱۱۸ میامی هیت
بروکلین نتس ۹۶ - ۱۲۰ هیوستون راکتس
ساکرامنتو کینگز ۱۰۶ - ۱۲۰ بوستون سلتیکس
لس انجلس کلیپرز ۱۱۸ - ۱۰۱ یوتا جاز
- در جدول ان بیای در کنفرانس شرق تیم دیترویت پیستونز با ۲۵ برد و ۹ باخت صدرنشین است و تیمهای نیویورک نیکس با ۲۳ برد و ۱۰ باخت دوم و بوستون سلتیکس با ۲۱ برد و ۱۲ باخت سوم هستند. در کنفرانس غرب تیم اوکلاهماسیتی تاندر با ۲۹ برد و ۵ باخت صدرنشین است و تیمهای سن آنتونیو اسپرز با ۲۴ برد و ۹ باخت و دنور ناگتس با ۲۳ برد و ۱۰ باخت دوم و سوم هستند.