به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار‌ها به این شرح است:

دالاس ماوریکس ۱۰۸ - ۱۲۳ فیلادلفیا سونی سیکسرز

دیترویت پیستونز ۱۱۲ - ۱۱۸ میامی هیت

بروکلین نتس ۹۶ - ۱۲۰ هیوستون راکتس

ساکرامنتو کینگز ۱۰۶ - ۱۲۰ بوستون سلتیکس

لس انجلس کلیپرز ۱۱۸ - ۱۰۱ یوتا جاز

- در جدول ان بی‌ای در کنفرانس شرق تیم دیترویت پیستونز با ۲۵ برد و ۹ باخت صدرنشین است و تیم‌های نیویورک نیکس با ۲۳ برد و ۱۰ باخت دوم و بوستون سلتیکس با ۲۱ برد و ۱۲ باخت سوم هستند. در کنفرانس غرب تیم اوکلاهماسیتی تاندر با ۲۹ برد و ۵ باخت صدرنشین است و تیم‌های سن آنتونیو اسپرز با ۲۴ برد و ۹ باخت و دنور ناگتس با ۲۳ برد و ۱۰ باخت دوم و سوم هستند.