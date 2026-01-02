به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون»، این اقدام با وجود تداوم روابط سرد و تنش‌زا میان دو کشور پس از جنگ چهار روزه ماه مه ۲۰۲۵ انجام شد و «طاهر حسین اندرابی» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با تایید این خبر گفت: تبادل مذکور طبق روال سالانه و در چارچوب توافقی صورت گرفته است که دو کشور در سال ۱۹۸۸ امضا کرده‌اند.

بر اساس «توافق‌نامه منع حمله به تأسیسات و مراکز هسته‌ای» که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۸۸ میان اسلام‌آباد و دهلی‌نو به امضا رسید، دو کشور متعهد شده‌اند هر سال اطلاعات مربوط به تأسیسات و مراکز هسته‌ای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، این توافق‌نامه از ۲۷ ژانویه ۱۹۹۱ لازم‌الاجرا شد و تبادل سالانه فهرست‌ها از سال ۱۹۹۲، همواره در نخستین روز سال میلادی انجام می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: فهرست تأسیسات و مراکز هسته‌ای پاکستان امروز به‌ طور رسمی به نماینده کمیسیون عالی هند در وزارت امور خارجه تحویل داده شد.

وی افزود: دولت هند نیز همزمان، فهرست تأسیسات هسته‌ای خود را به کمیسیون عالی پاکستان در دهلی‌نو ارائه کرده است.

اندرابی با اشاره به مفاد توافق‌نامه ۱۹۸۸ تاکید کرد که این سند، دو کشور را ملزم می‌کند به‌صورت شفاف یکدیگر را از تأسیسات و مراکز هسته‌ای خود مطلع سازند.

وی همچنین از تبادل فهرست زندانیان میان دو کشور خبر داد و گفت: دولت هند فهرست زندانیان پاکستانی در بازداشت خود را در اختیار کمیسیون عالی پاکستان در دهلی‌نو قرار داده است و به‌طور جداگانه، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد نیز فهرست ۲۵۷ زندانی هندی شامل ۵۸ غیرنظامی و ۱۹۹ ماهیگیر را به کمیسیون عالی هند در اسلام‌آباد تحویل داده است.

این اقدام در چارچوب توافق‌نامه دسترسی کنسولی سال ۲۰۰۸ انجام شده که بر اساس آن، دو کشور موظف‌اند هر سال در اول ژانویه و اول ژوئیه فهرست زندانیان در بازداشت یکدیگر را مبادله کنند.

تبادل این فهرست‌ها در حالی صورت می‌گیرد که روابط پاکستان و هند پس از جنگ چهار روزه ماه مه ۲۰۲۵ همچنان در وضعیت سرد و تنش‌آلود قرار دارد و اختلافات سیاسی، امنیتی و مرزی میان دو کشور ادامه دارد، با این حال ادامه اجرای برخی توافق‌های قدیمی از سوی ناظران به‌ عنوان تلاشی حداقلی برای مدیریت تنش میان دو قدرت هسته‌ای جنوب آسیا ارزیابی می‌شود.