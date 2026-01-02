پخش زنده
روابطعمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش اعلام کرد: امروز تردد شناورهای حمل خودرو از بنادر کیش، چارک و آفتاب با رعایت کامل نکات ایمنی مجاز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ️روابطعمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش اعلام کرد: امروز با توجه به پیشبینی وزش بادهای غربی، افزایش ارتفاع موج و متلاطم شدن دریا، محدودیتهای تردد برای شناورها در نظر گرفته شده است.
تردد شناورهای مسافری از بندر چارک از ساعت ۱۴ و از کیش از ساعت ۱۵ ممنوع است.
تردد شناورهای صیادی و قایقها امروز ممنوع است.
با توجه به افزایش ارتفاع موج و شرایط نامساعد دریا، به ساکنان، فعالان دریایی و گردشگران توصیه شده از انجام هرگونه فعالیت دریایی در این مدت خودداری کرده و توصیههای ایمنی را برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی رعایت کنند.
ساکنان، گردشگران و فعالان حوزه دریایی میتوانند برای اطلاع از وضعیت مسیرهای مجاز دریایی با شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۲۹۲ تماس بگیرند.
برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به شرایط جوی و تردد شناورها، شمارههای ۷۶۴۵۷۷ غرب هرمزگان و ۷۶۴۴۸۸ کیش پاسخگوی تماسها خواهند بود.