برفروبی ۱۳۲۵ کیلومتر راههای مازندران
بیش از ۱۳۲۵ کیلومتر از محورهای کوهستانی مازندران سه روز گذشته درگیر برف بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر کل راهداری راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران در عملیات برفروبی سه روز گذشته تعداد۳۰۷ نفر-روز راهدار و۱۸۱دستگاه-روز ماشین آلات راهداری با ۱۲۵۰ تن نمک و شن و ماسه در محورهای مواصلاتی استان سرویس دهی به مسافران و در راه ماندگان را برعهده داشتند.
محسن محمدنژاد تعداد روستاهای درگیر برف استان را ۲۲۳ روستا به طول ۱۷۹۱ کیلومتر اعلام کرد و افزود: راهداران در قالب ۴۰ پایگاه و اکیپ راهداری در قالب ۲۰۶ ماشین آلات راهداری و ۳۰۶ راهدار و ۴۰ راهدارخانه مستقر هستند و در حال اجرای عملیات برفروبی ونمک پاشی در سطح جادهها به طور شبانه روزی و مستمر هستند.
او ادامه داد: با توجه به کاهش دما و بارش برف در سطح محورهای کوهستانی به رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی را دارند توصیه میشود ضمن رعایت قوانین و مقرارت، تجهیزات و امکانات ایمنی از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.
مدیر کل راهداری راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران تعداد اسکان اضطراری موقت در راه ماندگان را ۸ نفر اعلام کرد و گفت: طول محورهای برفگیر مازندران ۳۷۰۰ کیلومتر است که در حال حاضر ۴۰پایگاه و راهدارخانه در محورهای مواصلاتی استان تجهیز شده و آماده سرویس دهی به مسافران و در راه ماندگان است.
محمدنژاد از مسافرین و رانندگان خواست پیش از تردد در جادهها جهت کسب آگاهی از آخرین وضعیت راهها، انسدادها یا محدودیتهای احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.