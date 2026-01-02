\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u061b \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f1 \u0641\u0642\u0637 \u06f6 \u0645\u0633\u062c\u062f \u062f\u0631 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0639\u062a\u06a9\u0641\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f :\u00a0 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u062f\u062f \u0628\u0647 \u06f1\u06f2\u06f1 \u0645\u0633\u062c\u062f \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0627\u0639\u062a\u06a9\u0627\u0641\u061b \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f8 \u062a\u0627 \u06f1\u06f9 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0639\u062a\u06a9\u0627\u0641 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n\n