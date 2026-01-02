به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در آستانه ششمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی وبا حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:

مدرسه ۱۲ کلاسه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی «کرمان دانا ۴۱» با زیربنای هزار و ۳۸۰ مترمربع فضای آموزشی در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، در شهر بم به بهره برداری رسید.

محمدرضا فرحبخش، در آیین افتتاح این مدرسه از تلاش‌ها و همراهی خیرین و مسئولان در ساخت این مدرسه تقدیر کرد و گفت: امروز شاهد تحقق یکی از پروژه‌های ارزشمند خیرین و فعالان اقتصادی استان هستیم؛ مدرسه‌ای که با همت اتاق بازرگانی کرمان و همراهی سازمان نوسازی مدارس کشور ساخته شد و به دانش‌آموزان این منطقه تقدیم می‌ شود.

وی با اشاره به حضور دکتر خان‌محمدی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، و مهندس طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان، افزود: این پروژه نماد مشارکت خیرین و فعالان اقتصادی در ارتقای کیفیت آموزش است. اتاق بازرگانی کرمان در سال‌های اخیر بانی ساخت مدارس متعددی بوده و امروز نیز با افتتاح این مدرسه، گامی دیگر در مسیر توسعه آموزشی استان برداشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی نیازمند همت جمعی است، اظهار داشت: اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های آموزشی در کشور بسیار بالاست و تنها با مشارکت خیرین و همراهی دستگاه‌های اجرایی می‌توان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد. اولویت ما کاهش تراکم دانش‌آموزی در شهرهای بزرگ، حذف مدارس کانکسی و ارتقای سرانه آموزشی در مناطق محروم است.

محمد رضا فرحبخش همچنین از حمایت‌های استاندار کرمان و مجموعه‌های طراحی و اجرایی پروژه تقدیر کرد و گفت: امروز نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه نوسازی مدارس و خیرین را شاهد هستیم. این مدرسه نه تنها یک فضای آموزشی جدید، بلکه نمادی از فرهنگ ایثار و مشارکت اجتماعی در استان کرمان است.

مدرسه ۱۲ کلاسه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی «کرمان دانا ۴۱» با زیربنای هزار و ۳۸۰ مترمربع فضای آموزشی در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، در شهر بم به بهره برداری رسید.