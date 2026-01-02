پخش زنده
مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی «کرمان دانا ۴۱» با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در بم افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در آستانه ششمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی وبا حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:
مدرسه ۱۲ کلاسه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی «کرمان دانا ۴۱» با زیربنای هزار و ۳۸۰ مترمربع فضای آموزشی در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، در شهر بم به بهره برداری رسید.
محمدرضا فرحبخش، در آیین افتتاح این مدرسه از تلاشها و همراهی خیرین و مسئولان در ساخت این مدرسه تقدیر کرد و گفت: امروز شاهد تحقق یکی از پروژههای ارزشمند خیرین و فعالان اقتصادی استان هستیم؛ مدرسهای که با همت اتاق بازرگانی کرمان و همراهی سازمان نوسازی مدارس کشور ساخته شد و به دانشآموزان این منطقه تقدیم می شود.
وی با اشاره به حضور دکتر خانمحمدی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، و مهندس طبیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان، افزود: این پروژه نماد مشارکت خیرین و فعالان اقتصادی در ارتقای کیفیت آموزش است. اتاق بازرگانی کرمان در سالهای اخیر بانی ساخت مدارس متعددی بوده و امروز نیز با افتتاح این مدرسه، گامی دیگر در مسیر توسعه آموزشی استان برداشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی نیازمند همت جمعی است، اظهار داشت: اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژههای آموزشی در کشور بسیار بالاست و تنها با مشارکت خیرین و همراهی دستگاههای اجرایی میتوان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد. اولویت ما کاهش تراکم دانشآموزی در شهرهای بزرگ، حذف مدارس کانکسی و ارتقای سرانه آموزشی در مناطق محروم است.
محمد رضا فرحبخش همچنین از حمایتهای استاندار کرمان و مجموعههای طراحی و اجرایی پروژه تقدیر کرد و گفت: امروز نتیجه تلاشهای شبانهروزی مجموعه نوسازی مدارس و خیرین را شاهد هستیم. این مدرسه نه تنها یک فضای آموزشی جدید، بلکه نمادی از فرهنگ ایثار و مشارکت اجتماعی در استان کرمان است.
