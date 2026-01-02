پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی مراغه، از افزایش ۱۰ درصدی تولید گوشت مرغ در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی اظهار کرد: تولید گوشت مرغ در مراغه از ۱۰ هزار تن در ۹ ماهه سال گذشته به ۱۱ هزار تن در مدت مشابه سالجاری رسیده است.
وی اضافه کرد: جوجه ریزی برای دوره جدید نیز ۴۸۴ هزار قطعه است که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش نشان میدهد.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی مراغه این میزان گوشت مرغ در ۵۵ واحد مرغداری تولید و روانه بازار شده است.
خرسندی افزود: مرغداران مراغه علاوه بر نیاز شهرستان، بخشی از نیاز شهرهای آذرشهر، عجبشیر، بناب و هشترود و ملکان را تامین میکند.
وی گفت: شهرستان مراغه سومین قطب تولید گوشت مرغ در آذربایجان شرقی است.