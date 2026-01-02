به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سعید دشتی، مسئول برگزاری محفل شعر خوانی امیر دل‌ها گفت: از زمان آغاز برنامه، نام‌های مختلفی برای این محفل پیشنهاد شد و حتی نظرسنجی نیز میان شاعران و مخاطبان انجام گرفت. در نهایت، عنوان امیر دل‌ها با رأی خود شاعران انتخاب شد؛ نامی که به گفته او برگرفته از ارادت جامعه شعر استان به امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام است.

او افزود: امسال ۲۳ شاعر از شهر‌های کرج، فردیس، محمدشهر، نظرآباد و دیگر نقاط استان البرز در این همایش حضور داشتند تا نمایندگانی از سراسر استان در این جشن معنوی شعرخوانی کنند.

دشتی ادامه داد: این محفل چهارمین سال متوالی است که به مناسبت ولادت امیرالمؤمنین علیه‌السلام برگزار می‌شود و تلاش ما این است که هر سال با حضور شاعران استانی و ملی، کیفیت برنامه ارتقا یابد.

به گفته او، این گردهمایی فرصتی است تا شاعران با موضوعات علوی بیشتر آشنا شوند و انگیزه بیشتری برای خلق آثار تازه پیدا کنند.