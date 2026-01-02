همه محور‌های ارتباطی مازندران اکنون باز و تردد خودروها به صورت عادی و روان در جریان است.





به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرد تردد خودرو‌ها در محور‌های چالوس، هراز، سوادکوه و آزادراه تهران – شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت عادی و روان و محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از ادامه محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های ارتباطی استان خبر داد و گفت: تردد انواع موتورسیکلت به غیر از موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز ترافیک از ساعت ۱۲ تا ساعت ۱۰ یکشنبه ۱۴ دی در محور‌های مواصلاتی مازندران ممنوع است.





محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس

سرهنگ هادی عبادی با اشاره به ممنوع بودن تردد تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج- چالوس، گفت: محدودیت یکطرفه مقطعی در صورت پرحجم بودن ترافیک امروز و فردا بنا به صلاحدید ماموران پلیس راه در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت قطعی تردد در روز شنبه ۱۳ دی، گفت: محدودیت تردد به مقصد چالوس از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه از ساعت ۱۳ از ابتدای پل زنگوله بصورت کامل مسدود می‌شود، افزود: تردد خودرو‌ها از ساعت ۱۵ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه می‌شود و از ساعت ۲۴ این محدودیت پایان خواهد یافت.

سرهنگ عبادی ادامه داد: طی این مدت تردد از مسیر قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بوده ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در زمان اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

محدودیت‌های ترافیکی در محور هراز

رئیس پلیس راه استان فرماندهی انتظامی مازندران، گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در روز‌های پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه به صورت یکطرفه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خوهد شد.

سرهنگ عبادی با اشاره به ممنوع بودن تردد تریلر‌ها از محور هراز، گفت: تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز تا یکشنبه از محور هراز ممنوع می‌باشد.





رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران، از رانندگانی که قصد تردد در محور‌های مواصلاتی استان را دارند، خواست در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.