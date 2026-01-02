به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دادستان مرکز خوزستان گفت: با اشاره به سیاست‌ها و رویکرد‌های قوه قضائیه در ترویج فرهنگ صلح و سازش، اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف دستگاه قضایی و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تلاش حداکثری برای صلح و سازش در پرونده‌های قصاص، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر گعیدی، قاضی شعبه سوم اجرای احکام ویژه قصاص، موفق شد طی مدت یک ماه با تلاش و پیگیری مستمر، چهار فقره پرونده محکوم به قصاص را به سازش ختم کند.

امیر خلفیان افزود: این موفقیت حاصل تلاش و کوشش فراوان این قاضی برجسته و همکاران وی با دعوت از اولیای دم و برگزاری چندین جلسه گفت‌و‌گو و رسیدگی، نهایتاً توانست رضایت خانواده‌های اولیای دم را جلب کند و تلاش‌های صورت‌گرفته در این پرونده‌ها به سرانجام برسد؛ اقدامی ارزشمند که منجر به نجات جان چهار محکوم به قصاص از چوبه دار شد.

خلفیان با بیان اینکه این چهار محکوم به ترتیب به مدت ۱۴ سال، ۱۱ سال، ۸ سال و ۶ سال در حبس به سر می‌بردند، تصریح کرد: گذشت اولیای دم و روحیه انسان‌دوستانه آنان، مسیر بازگشت این افراد به زندگی عادی و خانواده را هموار کرد و جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ گذشت و بخشش در جامعه به نمایش گذاشت.

دادستان مرکز استان خوزستان گفت: این چهار محکوم به قصاص پس از طی مراحل قانونی و تکمیل تشریفات قضایی، از زندان آزاد شده و به کانون گرم خانواده‌های خود بازگشتند؛ امری که علاوه بر نجات جان انسان‌ها، پیام‌آور امید، اصلاح و بازگشت دوباره به زندگی برای جامعه خواهد بود.

وی افزود: اقدامات انجام‌شده در شعبه سوم اجرای احکام ویژه قصاص تنها به این چهار پرونده محدود نبوده و در یک سال و نیم اخیر، با تلاش‌های صورت‌گرفته، نزدیک به ۲۰ پرونده قصاص به صلح و سازش منجر شده است که در این موارد، اولیای دم مقتولان به‌صورت قطعی یا مشروط اعلام رضایت کرده‌اند.

دادستان مرکز خوزستان با تاکید بر آثار مثبت صلح و سازش در ایجاد امنیت، آرامش اجتماعی و کاهش تنش‌ها خاطرنشان کرد: صلح و سازش همواره از موضوعات مورد تاکید ویژه دین مبین اسلام بوده و نقش مهمی در تحکیم امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند. در همین راستا، اقدامات و تلاش‌های حجت‌الاسلام و المسلمین گعیدی در این عرصه بسیار مطلوب، اثرگذار و قابل تقدیر است.

وی در ادامه افزود: دستگاه قضایی استان خوزستان با جدیت از هرگونه اقدام قانونی و انسانی که منجر به اصلاح ذات‌البین، کاهش اختلافات بین مردم و جلوگیری از خشونت در جامعه شود، حمایت می‌کند و این رویکرد در دستور کار شعب مرتبط با اجرای احکام دادسرا‌های سراسر استان قرار دارد.