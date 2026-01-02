به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام محمد حیدریزاد در این مراسم با اشاره به اینکه شهدا درس ولایت مداری را به ما داده‌اند، افزود: ملت ایران نزدیک به ۵۰ سال در مقابل دنیای کفر و استکباری ایستاده است و ثمره این صبرو مقاومت الگو شدن برای آزدایخواهان جهان است چنانکه بسیاری از کشور‌ها امروز در مقابل زورگویان استکباری قد علم کرده‌اند و ایستادگی می‌کنند.

امام جمعه موقت ارومیه، انقلاب اسلامی را نمونه الگویی از فرهنگ ایثار و شهادت دانست که از سرور و سالار شهیدان به ارث رسیده است و تصریح کرد: استکباری جهانی برای تسلیم کردن ملت ایران ۴۷ سال است با فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها به دنبال تضعیف ولایت فقیه به عنوان قدرت منبع اصلی است و به لطف خداوند و با بصیرت، اتحاد و انسجام ملت تمامی فشار‌ها به فرصت تبدیل شده‌اند.

این استاد حوزه و دانشگاه تمامی تهدیدات دشمن را نمایشی خواند و ادامه داد: امروز آمریکا و برخی اذنابش، در رسانه‌ها به دنبال تهدید ملت ایران هستند، این نشانه قدرت ملت ایران است که در جنگ ۱۲ روزه به خوبی خود را نشان داد و با دادن پاسخ‌های دندان شکن باعث عقب نشینی آنها شد.

وی بزرگترین درس شهدا را شجاعت و عشق به شهادت بر شمرد و گفت: مردان خدا از هیچ قدرت شیطانی هراس ندارند و با صابر در مقابل تمامی تهدیدات مقاومت می‌کنند و این وعده الهی است که «خداوند با صابرین است».

شعرخوانی در وصف شهدا، مداحی و اجرای سرود دختران حاج قاسم از برنامه‌های این یادواره بود.

دهکده گردشگری حسنلو ۱۵ شهید معظم تقدیم ارزش‌های نظام نموده است.