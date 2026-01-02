توقف فعالیت دو کارخانه آسفالت در نوشهر
فعالیت دو واحد کارخانه آسفالت در شهرستان نوشهر بهدلیل آلودگی هوا متوقف شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر، گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و بررسیهای اولیه، کارشناسان این اداره در تاریخ ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ از واحدهای مذکور بازدید بهعمل آوردند که در جریان این پایش، تخلفات زیستمحیطی و انتشار آلایندههای فراتر از حدود مجاز محرز شد.
کامبیز محسنسلطانی، افزود: با توجه به تهدید مستقیم این آلودگی برای سلامت شهروندان و کیفیت هوای منطقه، مطابق ضوابط و مقررات قانونی، دستور توقف فوری فعالیت این دو واحد کارخانه آسفالت صادر و به متصدیان آنها ابلاغ شد.
او با تأکید بر اینکه حفظ سلامت مردم خط قرمز این اداره است، خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت این واحدها منوط به رفع کامل آلایندگی، انجام اصلاحات فنی لازم و تأیید مجدد کارشناسان محیط زیست خواهد بود.
محسنسلطانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت آلاینده، مراتب را از طریق سامانههای ارتباط مردمی محیط زیست گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.