آذینبندی مشهد به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر
مشهدالرضا در آستانه میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، نورپردازی و آذینبندی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: در راستای ایجاد فضایی شاد و معنوی، بالغ بر ۲۳۰ هزار متر آذینبندی در معابر، میادین و فضاهای عمومی شهر مشهد اجرا و ۸۷۰ دستگاه المان خطی والواشر برای نورپردازی نماها و جدارههای شهری نصب و فعالسازی شدهاند.
احسان نجاری مقدم افزود: علاوه بر اینها ۴۸۰ دستگاه المان خورشیدی (سانلایت) با مضامین مرتبط با ولادت حضرت علی (ع) در نقاط مختلف شهر جانمایی شدهاند تا ضمن صرفهجویی در مصرف انرژی، پیامهای فرهنگی این ایام را به شهروندان منتقل کنند.
او با اشاره به فعالیت شبانهروزی چهار دستگاه بالابر در سطح مناطق برای نصب، تعمیر و بهروزرسانی تجهیزات نورپردازی، ادامه داد: ۱۳ تیم دو نفره بهصورت مستمر در مناطق مختلف شهر مشغول پایش، استخراج نواقص و رفع سریع آنها هستند تا کیفیت جلوههای بصری شهر در بالاترین سطح حفظ شود.
نجاری مقدم اظهار کرد: اکران هزار و ۱۰۰ پرچم ایران بر روی عرشه پلها و شستشوی خیابانهای اصلی به ویژه معابر منتهی به حرم مطهر از دیگر اقدامات این حوزه همزمان با شب ولادت حضرت علی (ع) است.