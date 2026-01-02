

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

* جمعه ۱۲ دی:

رایو وایکانو - ختافه

* شنبه ۱۳ دی:

سلتاویگو - والنسیا

اوساسونا - آتلتیک بیلبائو

الچه - ویارئال

اسپانیول - بارسلونا

* یک شنبه ۱۴ دی:

سویا - لوانته

رئال مادرید - رئال بتیس

دپورتیوو آلاوس - رئال اویدو

رئال مایورکا - جیرونا

رئال سوسیداد - آتلتیکومادرید

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های رئال مادرید با ۴۲، آتلتیکومادرید با ۳۷ , ویارئال با ۳۵ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.