پخش زنده
امروز: -
هفته هجدهم فوتبال لیگای اسپانیا امشب آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* جمعه ۱۲ دی:
رایو وایکانو - ختافه
* شنبه ۱۳ دی:
سلتاویگو - والنسیا
اوساسونا - آتلتیک بیلبائو
الچه - ویارئال
اسپانیول - بارسلونا
* یک شنبه ۱۴ دی:
سویا - لوانته
رئال مادرید - رئال بتیس
دپورتیوو آلاوس - رئال اویدو
رئال مایورکا - جیرونا
رئال سوسیداد - آتلتیکومادرید
- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای رئال مادرید با ۴۲، آتلتیکومادرید با ۳۷ , ویارئال با ۳۵ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.