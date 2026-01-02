به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز جمعه ۱۲ دی ماه در خرمشهر روی عدد ۱۳۰، بهبهان ۱۲۲، بندر ماهشهر و هندیجان ۱۱۳، دشت آزادگان ۱۰۶ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروه‌های حساس است.

براساس داده‌های این سامانه، شهر‌های آبادان، آغاجاری، امیدیه، اندیمشک، اهواز، باغملک، دزفول، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر، کارون، مسجدسلیمان و ملاثانی در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند.

همچنین شهر‌های اندیکا، ایذه، دهدز، لالی و هویزه شهر‌های با وضعیت پاک هوای استان خوزستان هستند.