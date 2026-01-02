به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نمایشگاه بین المللی پتروشیمی و صنایع وابسته کیش، ایران پتروکم ۱۴۰۴ از ۱۶ تا ۱۸ دی به میزبانی کیش برگزار می‌شود.

نشست‌های تخصصی برای ارائه آخرین توانمندی‌های شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان فعال در صنعت پتروشیمی و بررسی راه‌های توسعه همکاری بین شرکت‌های پتروشیمی با تولیدکنندگان ایرانی برگزار می‌شوند.

این نشست‌های تخصصی در سالن همایش‌های خلیج‌فارس کیش با حضور مدیران عامل شرکت‌ها و متخصصان حوزه‌های مختلف با موضوع تخصصی و متعدد در شش سالن مجزا برگزار خواهد شد.

چهارشنبه ۱۷ دی نشست‌های تخصصی ایمنی نشت‌یابی و رفع نشتی، سامانه‌های هوشمند انبارش و مصرف روغن صنعتی، امنیت تولید در پتروشیمی؛ پیوند داخلی‌سازی تجهیزات، فناوری و تاب‌آوری صنعتی، PHSER مدیریت HSE از ابتدای طرح تا بهره‌برداری، سامانه‌های اعلان آتش‌نشانی، برق و ابزاردقیق، مسیر‌های موفق تجاری‌سازی نوآوری؛ از ایده تا ساخت داخل فناورانه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با رویکرد رفع ناترازی و ارتقا تاب‌آوری صنعت، راهبرد‌های نوین تأمین خوراک پایدار و توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، هوشمندسازی فرایند، تجهیزات دوار، کاتالیست، مواد شیمیایی، روغن‌های صنعتی داغ و افزودنی‌های فرایندی، عوامل کلیدی موفقیت و چالش‌های پیش رو در راهبری و راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت پتروشیمی، عوامل کلیدی موفقیت و چالش‌های پیش رو در راهبری و راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت پتروشیمی و تأمین مالی و نقش منابع بانک‌ها در جهش تولید برگزار می‌شوند.

پنجشنبه ۱۸ دی نیز نشست‌های تخصصی با عناوین فناوری‌های نوین آب، کربن و اقتصاد چرخشی؛ پیشران گذار به پتروشیمی سبز، مهندسی فاکتور‌های انسان، اثرات سینرژیک استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک در ارتقای تاب‌آوری سازمان‌های فرایندی، مدیریت مصرف انرژی، دارائی فیزیکی و روش‌های نوین مدیریت خوردگی، نوآوری در تأمین مالی و تأمین مالی نوآوری، خلق ارزش از مسیر فناوری با توسعه پلیمر‌های پیشرفته، چالش‌های انتقال، توسعه و بومی‌سازی گواهینامه‌های صنعت پتروشیمی، برق و ابزاردقیق، تجهیزات ثابت و حکمرانی دیجیتال و رهبری رقابت‌پذیری در صنعت پتروشیمی برگزار می‌شود.