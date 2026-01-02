پخش زنده
فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی گفت: نیروی هوایی ارتش در مسیر اقتدار ملی و حفظ امنیت آسمان ایران گام برمیدارد و این راه را با روحیه علوی و اراده مؤمنانه تا رسیدن به قلههای افتخار ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، آیین تجلیل از کارکنان پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس با حضور فرمانده این پایگاه برگزار شد.
سرهنگ سید علیرضا قریشی در این مراسم با بیان اینکه نام و سیرهی مولای متقیان، همواره چراغ راه مجاهدان راه حق و عدالت بوده، گفت: آن حضرت، الگویی بیبدیل در شجاعت، عدالت، بصیرت و ایمان است و نیروهای مسلح، خصوصاً نیروی هوایی که مزین به نام ولایت است، باید در تمامی ابعاد رفتاری و اعتقادی، پیرو واقعی مکتب علوی باشند.
فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی تاکید کرد: در چنین روزی که به عنوان روز مرد نیز نامگذاری شده، شایسته است همه ما، به ویژه دلاورمردان نیروی هوایی، با تأسی از سیرهی علوی، خدمت خالصانه و بیمنت را سرلوحهی عمل خویش قرار دهیم.
سرهنگ سید علیرضا قریشی در پایان گفت: نیروی هوایی ارتش به عنوان مجموعهای ولایی و ارزشی، سربلندانه در مسیر اقتدار ملی و حفظ امنیت آسمان ایران گام برمیدارد و این راه را با روحیه علوی و اراده مؤمنانه تا رسیدن به قلههای افتخار ادامه خواهد داد.»