واژگونی سواری سمند در جاده بابا میدان شهرستان رستم به گچساران، سه مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر رستم گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی خودروی سواری سمند در کیلومتر ۲۰جاده بابامیدان به گچساران شهر کوپن، ۲ گروه از نجاتگران این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

محسن امیری افزود: پس از ارزیابی صحنه حادثه و رهاسازی، اقدامات پیش بیمارستانی لازم برای سه مصدوم حادثه انجام و آنان را با آمبولانس‌های هلال احمر و اورژانس به بیمارستان ولی عصر ممسنی منتقل کردند.