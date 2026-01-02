براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت امروز جمعه دوازدهم دی ماه با قرار گرفتن روی عدد ۱۱۴، وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، همچنین میانگین ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۱۲۴ و در وضع نارنجی بوده است، در این شرایط به گروه‌های حساس جامعه از جمله کودکان، بیماران قلبی، ریوی و همچنین زنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در فضای باز خودداری کنند.

در ساعت ۱۱ امروز سه ایستگاه پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۱، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۵۲ و شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۸، در وضع قرمز و آلوده برای همه گروه‌های سنی قرار دارند.

همچنین براساس اعلام این شرکت ۱۶ ایستگاه در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس، ۹ ایستگاه در وضع زرد و هوای قابل قبول و ایستگاه سوهانک در منطقه ۱ با شاخص ۴۲ در وضع پاک قرار دارد.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۳روز قابل قبول، ۱۲۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می‌شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.