به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید احمدی با اشاره به اهمیت تجارت آزاد کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: کشور‌های عضو این اتحادیه می‌توانند بستر مناسبی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و ترانزیتی ایران فراهم کنند و به عبارتی فصل تازه‌ای در روابط اقتصادی منطقه‌ای رقم بزنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشورمان از موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ممتازی برخوردار است، اظهار کرد: در واقع قرار گرفتن ایران در چهارراه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب و دسترسی هم‌زمان به آب‌های آزاد از جمله مزیت‌هایی است که می‌تواند در تعامل ایران با اعضای اوراسیا اهمیت دوچندان داشته باشد.

وحید احمدی افزود: به عبارتی اتصال ایران به شبکه حمل‌ونقل کشور‌های اوراسیا از طریق مسیر شمال–جنوب، نقش مهمی در کاهش هزینه و زمان انتقال کالا ایفا می‌کند و می‌تواند جایگاه کشورمان به عنوان محور ترانزیت در منطقه را تثبیت کند.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین کشور‌های عضو اوراسیا نیز دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه بازار مصرف هستند و در مقابل، ایران نیز از توانمندی‌های بالایی در حوزه تولید محصولات مختلف کشاورزی و توسعه صنایع غذایی برخوردار است؛ بنابراین هم‌افزایی این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش حجم مبادلات تجاری پایدار منجر شود.

وحید احمدی خاطرنشان کرد: بدون شک در صورت بهره‌برداری صحیح، تقویت و توسعه مراودات اقتصادی با ایران، می‌تواند به تنوع‌بخشی بازار‌های صادراتی کشورمان و کاهش وابستگی به بازار‌های محدود کمک کند.