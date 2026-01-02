پخش زنده
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد؛ اتحادیه اقتصادی اوراسیا بستر مناسبی برای فعالسازی ظرفیتهای ترانزیتی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید احمدی با اشاره به اهمیت تجارت آزاد کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: کشورهای عضو این اتحادیه میتوانند بستر مناسبی برای فعالسازی ظرفیتهای گسترده اقتصادی و ترانزیتی ایران فراهم کنند و به عبارتی فصل تازهای در روابط اقتصادی منطقهای رقم بزنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشورمان از موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ممتازی برخوردار است، اظهار کرد: در واقع قرار گرفتن ایران در چهارراه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب و دسترسی همزمان به آبهای آزاد از جمله مزیتهایی است که میتواند در تعامل ایران با اعضای اوراسیا اهمیت دوچندان داشته باشد.
وحید احمدی افزود: به عبارتی اتصال ایران به شبکه حملونقل کشورهای اوراسیا از طریق مسیر شمال–جنوب، نقش مهمی در کاهش هزینه و زمان انتقال کالا ایفا میکند و میتواند جایگاه کشورمان به عنوان محور ترانزیت در منطقه را تثبیت کند.
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین کشورهای عضو اوراسیا نیز دارای ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه بازار مصرف هستند و در مقابل، ایران نیز از توانمندیهای بالایی در حوزه تولید محصولات مختلف کشاورزی و توسعه صنایع غذایی برخوردار است؛ بنابراین همافزایی این ظرفیتها میتواند به افزایش حجم مبادلات تجاری پایدار منجر شود.
وحید احمدی خاطرنشان کرد: بدون شک در صورت بهرهبرداری صحیح، تقویت و توسعه مراودات اقتصادی با ایران، میتواند به تنوعبخشی بازارهای صادراتی کشورمان و کاهش وابستگی به بازارهای محدود کمک کند.