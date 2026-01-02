شهرستان جیرفت با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه معدن، کشاورزی و گردشگری، آمادگی کامل برای میزبانی از سرمایه‌گذاران خارج از شهرستان، ملی و حتی فراملی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان روحبخش بیگ‌زاده در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با تأکید بر عزم جدی برای جهش سرمایه‌گذاری، گفت: شهرستان جیرفت با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه معدن، کشاورزی و گردشگری، آمادگی کامل برای میزبانی از سرمایه‌گذاران خارج از شهرستان، ملی و حتی فراملی را دارد.

وی با اشاره به رویکرد توسعه‌محور دولت و تأکید استاندار کرمان اظهار کرد: جذب سرمایه‌گذار یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و در این مسیر، با تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های ذی‌ربط، حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.

بیگ‌زاده با بیان اینکه مقدمات اولیه سرمایه‌گذاری در جیرفت فراهم شده است، افزود: اتاق سرمایه‌گذاری شهرستان به‌عنوان یک تیم منسجم، مأموریت دعوت، هدایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران را بر عهده دارد تا فرآیند سرمایه‌گذاری با کمترین مانع و بیشترین سرعت انجام شود.

فرماندار جیرفت با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، بیان کرد: تاکنون ۲۸ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و معدنی شهرستان محقق شده که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های اقتصادی جیرفت است.

بیگ‌زاده با تشریح ظرفیت‌های معدنی منطقه بیان کرد: در حوزه معدن، منطقه ساردوئیه به‌عنوان یکی از پهنه‌های مهم معدنی وارد فاز اجرایی شده و در فاز نخست، ۱۶ همت سرمایه‌گذاری در بخش کنسانتره مس پیش‌بینی شده است. همچنین معدن مس اسفندقه فعال شده و سایر معادن از جمله در منطقه متا نیز در دستور کار قرار دارند.

وی افزود: مناطق اسفندقه، ساردوئیه و جبالبارز از ذخایر غنی معدنی برخوردار هستند و برآورد‌ها نشان می‌دهد جیرفت ظرفیت جذب بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری معدنی را داراست.

فرماندار جیرفت در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: این شهرستان با صادرات سالانه بیش از ۵.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی، نقش مهمی در تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند و تنوع بالای محصولات، جیرفت را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی تبدیل کرده است.

بیگ‌زاده همچنین به اقدام مؤثر در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: نبود مرکز پرتودرمانی برای بیماران سرطانی جنوب کرمان سال‌ها یک خلأ جدی بود که با همت خیر نیک‌اندیش دکتر محمدزاده، این نیاز اساسی به‌زودی برطرف می‌شود و بخش بزرگی از مشکلات بیماران و خانواده‌های آنان کاهش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: جیرفت با پشتوانه ظرفیت‌های غنی طبیعی، انسانی و اقتصادی، امروز آماده یک جهش بزرگ سرمایه‌گذاری است و مدیریت شهرستان از هر سرمایه‌گذاری که در مسیر توسعه پایدار و اشتغال‌زایی گام بردارد، حمایت قاطع خواهد کرد.