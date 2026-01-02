به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بر اساس خروجی مدل‌های پیش یابی جو، عمده فعالیت این سامانه در مناطقی از غرب، شمال غرب و شمال کشور خواهد بود، اما با شدت کمتر استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بر این اساس طی امروز جمعه این سامانه به تدریج موجب افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید تا شدید بویژه در مناطق جنوب غرب و غرب استان خواهد شد.

همچنین فعالیت بارشی این سامانه بطورت بارش پراکنده برف و باران طی ساعاتی از بعدازظهر امروز و ساعات شب محدود به برخی نواحی غرب و شمال استان خواهد بود، اما طی فردا شنبه احتمال بارش در همه مناطق استان وجود دارد.

هر چند این بارش‌ها در مجموع قابل ملاحظه نخواهد بود، اما احتمال شدت گرفتن موقت بارش‌ها در برخی مناطق، بویژه مناطق نیمه شمالی استان وجود داد که می‌تواند منجر به اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های استان شود.

با عبور سامانه بارشی و ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی دمای هوا از شنبه شب کاهش خواهد یافت و سرمای هوا، بویژه سرمای شبانه تا اواخر هفته تداوم خواهد یافت.

همچنین بر اساس آخرین خروجی مدل‌ها از روز یکشنبه تا پایان هفته آتی جوی پایدار و بدون پدیده بارشی در استان پیش بینی می‌شود.