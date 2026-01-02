مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: از روز یکشنبه روند کاهش دما، به ویژه دمای شبانه در کل استان و احتمال یخ زدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: طبق آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواخر وقت فردا سامانه بارشی ضعیف سبب رگبار‌های نقطه‌ای گاهی رعد و برق و وزش باد متوسط در مناطق شمالِ غربی، شمالی، شمالِ شرقی، شرقی و ارتفاعات و احتمال بارش‌های پراکنده در دیگر نقاط استان خواهد شد و بارش در ارتفاعات بصورت برف و باران پیش بینی می‌شود.

وی افزود: از روز یکشنبه روند کاهش دما (بویژه دمای شبانه) در کل استان و احتمال یخزدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد، همچنین تا اواسط هفته آینده وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و جاده‌های مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد.

سبزه زاری تصریح کرد: طی روز‌های شنبه و یکشنبه سرعت وزش باد‌ها در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبِ غربی، جنوبی و تا حدودی بخش‌های جنوبِ شرقی و مرکزی بصورت متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۰.۷ و دهدز با دمای ۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۳ و کمینه دمای ۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.