به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ این رقابت به صورت حضوری و در مدت ۱۲ ساعت ادامه داشت و شرکت‌کنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، انیمیشن و موشن‌گرافی توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

پس از بررسی آثار، سه تیم برتر به عنوان نمایندگان شهرستان خرمدره به مرحله استانی این رقابت‌ها راه یافتند.

این رویداد با هدف شناسایی و توانمندسازی استعداد‌های جوان در عرصه تولید محتوای دیجیتال و ارتقای سطح کیفی آثار بومی برگزار شد و فرصتی برای تبادل تجربه و نمایش ظرفیت‌های نوآورانه در میان فعالان این حوزه فراهم آورد.